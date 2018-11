«Naples Slam», i miti del wrestling arrivano nel napoletano

Giovedì 1 Novembre 2018, 15:25

Il grande wrestling fa tappa in provincia di Napoli, a San Giorgio a Cremano. La fonderia Righetti di villa Bruno ospiterà lo show “I Miti del Wrestling: Naples Slam” con la presenza dei più forti talenti italiani e non solo, il prossimo 18 novembre.Per la prima volta in Campania si terrà un match di wrestling femminile tra due talenti provenienti dal Regno Unito. La prima sfidante è “Candy Floss”, in italiano “Zucchero Filato”, lottatrice che recentemente ha debuttato nella WWE, la più nota compagnia al mondo, resa famosa da personaggi come Hulk Hogan, John Cena, Undertaker, Eddie Guerrero e, oggi, Brock Lesnar, Roman Reigns, Seth Rollins. Contro di lei salirà sul ring un’altra promessa del wrestling britannico, l’enigmatica Jayde.Un’altra donna sarà ospite speciale dello show: si tratta di Anna Trieste, giornalista, blogger e personaggio televisivo tra i più amati, che farà una comparsata sul ring confrontandosi con gli atleti più rudi e cattivi. Molto attesi i match che vedranno impegnati il torinese Fabio Ferrari, attuale campione della European Pro Wrestling ed il beniamino del pubblico locale, il “Mastino napoletano” Jimmy Barbaro. Sarà presente anche il lottatore mascherato più amato dai bambini, Picchio, ed altri pluricampioni italiani come Alex Flash, Tempesta, Chris Steel, Dave Blasco, Incubo. General Manager dell'evento, Michele Ippolito."Torniamo in Campania con questa bellissima disciplina con grande orgoglio – spiegano gli organizzatori – perché i primi show promossi da noi hanno ottenuto uno straordinario riscontro di pubblico. Ancora una volta proporremo agli spettatori il meglio del wrestling italiano ed anche una lottatrice sotto il radar della WWE: i nostri sono spettacoli per famiglie e la presenza di tanti bambini non può che renderci felici.”