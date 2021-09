Napoli: il Mann partecipa alle «Giornate europee del patrimonio 2021», visite guidate, incontri ed il concerto serale del trio «Le Ardesia»

Il Museo Archeologico Nazionale di Napoli parteciperà alle «Giornate europee del patrimonio 2021», che si terranno il 25 e 26 settembre con incontri, visite guidate ed un concerto serale.



Il programma è molto ricco, si parte il 25 settembre alle 19.30, con il seminario «Agricoltura e misura del tempo a Pompei: le collezioni del MANN», a cura di Alessandra Pagliano e Gaetano Di Pasquale.



L'evento avrà un taglio sia teorico che pratico, infatti, in seguito alla lezione degli esperti, che si concentreranno sulle tecniche di determinazione delle ore nella giornata ed dalle attività produttive correlate, seguirà un itinerario nelle sale del museo.



Alle 21, nel Giardino delle fontane, si terrà il concerto del trio «Le Ardesia»: Stefania Tarantino, Claudia Scuro e Giovanna Grieco, le quali presenteranno al pubblico un repertorio ricco di suggestioni letterarie, per creare un trait d'union fra la musica leggera e le pagine di grandi scrittrici di tutti i tempi.

Domenica 26 settembre torna, in due turni, alle 10.30 e alle 12, la rassegna «Dietro le quinte», con la straordinaria apertura dei laboratori di restauro del Mann.



Alle 11, invece, si terrà il seminario di Michele Di Gerio, «L'allevamento delle api e la produzione del miele nel mondo antico», accompagnato da letture e racconti per immagini a cura di Miriam Capobianco.

Nel pomeriggio, alle ore 16.30, i curatori del Comicon accomagneranno il pubblico alla scoperta di «Moebius. Alla ricerca del tempo».