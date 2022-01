Napoli, a Città della Scienza grande successo per la giornata della Befana

Si è conclusa con grande successo e con la partecipazione di oltre 750 visitatori, tutti su prenotazione e scaglionati in fasce orarie per garantire la massima sicurezza, oltre a green passe mascherine, la giornata della Befana a Città della Scienza, tra scienza, divertimento, golose sorprese grazie ad con un ricco programma di eventi ed attività per bambini di tutte le età.

Tra gli appuntamenti più partecipati il live show “Insetti&Co” che ha avuto come protagonisti organismi reali e modelli per mostrare le incredibili meraviglie del mondo degli insetti.

Dalla terra al cielo ancora un science show, questa volta dedicato allo spazio, ha coinvolto i visitatori: con acqua, sabbia, terriccio, ammoniaca, carbone e ghiaccio secco insieme ai comunicatori della scienza de Le sono state realizzate comete da toccare con mano scoprendo di più su questi brillanti oggetti celesti molto freddi, caratterizzati da una luminosa chioma e da una coda.

Non è mancata la tradizionale Tombola rivisitata in chiave scientifica con un cartellone gigante di curiosità da scoprire. Infine con “Colour Attack! Pittura creativa” tempere, stencil, pennarelli libero spazio alla fantasia dei più piccoli, a partire dai 3 anni.