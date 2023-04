Napoli: a Città della Scienza un weekend all'aroma di caffè

Il caffè sarà protagonista del prossimo weekend a Città della Scienza con tanti laboratori ludico-didattici per grandi e piccini: sarà possibile divertirsi a far sbocciare bellissimi fiori utilizzando le cialde di caffè esauste. Si apprenderà come si può arricchire il terriccio grazie alle sostanze nutrienti per le piante che si trovano nei fondi di caffè e si potranno anche apprezzare gli effetti benefici di questa bevanda che, consumata responsabilmente, fa bene sulla salute.

Nell’interactive lab Galassie di caffè poi, in occasione della giornata internazionale dei viaggi dell’uomo nello Spazio, che si è celebrata il 12 aprile, si potrà viaggiare nell’universo alla scoperta delle galassie, per poi divertirsi a riprodurle utilizzando la polvere di caffè. Con il laboratorio CHIMiCApisce si potranno ideare “messaggi segreti”, far “sbocciare” fiori colorati, o dividere i colori secondari in quelli primari a partire da carta filtro, pennarelli e tanta fantasia.

Il weekend tematico dedicato al caffè è realizzato in collaborazione con Caffè Borbone, che ha realizzato i Borbone Kids Lab con l’obiettivo di sensibilizzare i più piccoli sui principi fondamentali del rispetto per l’ambiente. Inoltre, torna l’apertura mensile serale del planetario di Città della Scienza, il prossimo giovedì 20 aprile i visitatori potranno partecipare all’appuntamento in Via Lattea per immergersi in viaggio emozionante che esplora il fenomeno dell’eclissi. Quel giorno ci sarà infatti il rarissimo evento dell’eclissi solare ibrida.