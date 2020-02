Napoli, a colazione con i blogger: l'appello sul web

Arriva in città il format nazionale Blogging Breakfast, che ha scelto Napoli - considerata tra i luoghi più Instagrammabili - del mondo, per fare rete. A colazione con i blogger più famosi il 21 e il 22 febbraio al Cisterna Bistrot: sono già aperte le iscrizioni. Negli ultimi anni blogger provenienti da tutta Italia, e anche dall'estero, sono accorsi per visitare Napoli, raccontarla e soprattutto fotografarla. Blogging Breakfast è stato ideato dalla famosa blogger e consulente web toscana Silvia Ceriegi, in sinergia con Cristina Zagaria, giornalista e blogger napoletana ideatrice del blog Viaggiapiccoli. Si incontreranno per confrontarsi, usare il potenziale del web e creare nuove professionalità con i due appuntamenti in programma al Cisterna Bistrot nel centro storico. Il programma: venerdì 21 febbraio, dalle 14 alle 20, si terrà il corso intensivo di 4 ore dal titolo Scrivere sul web ed essere visti. Il corso è studiato per chi vuole aprire un blog o per chi lo ha già. Sabato 22, dalle 9.30, colazione e mattinata di formazione per blogger e addetti alla comunicazione online.



La Blogging Breakfast pensata da Silvia Ceriegi, ideatrice del portale Trippando, è ormai un appuntamento imperdibile per tutti quelli che vogliono saperne di più sui temi legati alla rete, mondo in continua e veloce evoluzione. Ogni volta un nuovo ospite, ogni volta un nuovo luogo, per scoprire sempre cose nuove e imparare costantemente. «Si tratta di una mattinata conviviale dice Silvia Ceriegi aperta agli appassionati di web e ai blogger di qualsiasi settore, argomento e tematica, anche a quelli che sono online da pochissimo, perché l'idea di base è quella del confronto per crescere insieme». Non finisce qui. Tanti i progetti che coinvolgono Napoli e i blogger professionisti nazionali che vantano migliaia di follower. Dopo il successo della prima edizione di #Napoliperme organizzata da Viaggiapiccoli, durante la quale sei Travel Blogger e Instragrammer provenienti da Genova, Roma, Modena, Padova, Alessandria hanno visitato la città e l'hanno raccontata a colpi di post e storie sui Social Network coinvolgendo oltre 500mila follower, a marzo saranno protagoniste le Travel family.



Dal 27 al 29 marzo è in programma la #Napolifamilytrip, organizzata da Viaggiapiccoli e dalla blogger Mary Limatola: quindici famiglie di blogger per tre giorni vivranno e racconteranno sui loro canali social la città, attraverseranno i Quartieri Spagnoli con i ragazzi di Casa Tolentino, si avventureranno alla Sanità con la Fondazione di Comunità San Gennaro e scopriranno la bellezza del Golfo, dal Maschio Angioino a Posillipo con le escursioni in barca e le guide di Vivere Napoli. Il 3 febbraio inoltre sul sito www.viaggiapiccoli.com nascono tre nuove pagine, una dedicata al turismo per famiglie in Camper, una su tutte le attività in Trentino con i bambini, entrambe a cura di Elisa Polito, suo marito Federico e le sue piccole Mia e Clelia (sono Camper Family) e la terza dedicata alla nostra città: Napoli con bambini, a cura di Simona Giangregorio e Carmen di Nardo. © RIPRODUZIONE RISERVATA