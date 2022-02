Carnevale a Napoli, festa a Forcella con animazione, spettacoli e teatrini

Il prossimo weekend sarà ricco di appuntamenti in occasione del Carnevale. Dove? Nel centro storico di Napoli, venerdì 25 e sabato 26 febbraio.

In calendario c’è «Aspettando il Carnevale a Forcella», a cura de La Baracca dei Buffoni e I Teatrini, iniziativa realizzata nell’ambito di RigenerArte progetto speciale di animazione e spettacolo sostenuto dalla Fondazione Banco di Napoli.

Nel cuore della città, più precisamente alla Biblioteca Annalisa Durante di Forcella (in via Vicaria Vecchia 23), l’attività, ad ingresso gratuito ma con prenotazione obbligatoria), inizia venerdì pomeriggio - dalle 15 alle 19 - con gli animatori de «I Teatrini» che assisteranno i bambini in un laboratorio di costruzione di pupazzi e di oggetti di scena.

Il giorno seguente, sabato 26 febbraio (alle ore 11.30, partenza dalla Biblioteca Annalisa Durante) è in programma «Fleur» una parata poetica per il Carnevale con gli attori e animatori de La Baracca dei Buffoni e con tutti i bambini che hanno partecipato al laboratorio.Si ricorda che lL'accesso è consentito esclusivamente con mascherine Ffp2 dai 6 anni e controllo del super green pass dai 12 anni.