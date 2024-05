Napoli: a Largo Sermoneta per gli appassionati arriva Honda Live Tour

Il motto è di quelli accattivanti: “Provare per credere”. Honda punta sulla qualità e per questo invita i motociclisti e gli aspiranti centauri a provare i gioielli della gamma 2024. Fino a domenica 5 maggio a Largo Sermoneta l’appuntamento con Honda Live Tour 2024. “Provare per credere”, dunque, per Honda non è solo un detto comune, ma anche la soluzione migliore per rendersi conto veramente di come funzioni e che sensazioni trasmetta la moto che a prima vista ha scatenato il desiderio di possederla.

Ed è seguendo questa filosofia che che Honda e le sue Concessionarie ufficiali anche quest’anno offrono la possibilità di provare la gamma scooter e moto gratuitamente, durante la tappa napoletana del tour. E non basta. Perché oltre a provare le principali novità della Gamma 2024, i partecipanti potranno vivere un’esperienza unica nel villaggio Honda di Largo Sermoneta, ogni volta sorprendente. Ma ad attrarre sono soprattutto le prove: ognuno può provare il piacere di cavalcare una Honda per le strade della città.

Per farlo, ricordatevi, è obbligatorio portare casco e abbigliamento tecnico adeguato (inclusi guanti), oltre la patente in corso di validità. Le prenotazioni, per un’esperienza definita magica, si effettuano direttamente presso il villaggio Honda dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18.