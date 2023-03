Napoli, all'ex base Nato di Bagnoli la manifestazione “San Laise in festa”: tante attività per grandi e piccoli

La primavera è finalmente arrivata e con essa le belle giornate da godere all’aperto e un luogo perfetto dove svolgere attività open air è sicuramente l’area dell’ex base Nato di Bagnoli.

Un appuntamento da non perdere, quello di sabato 25 marzo, con “San Laise in festa”, manifestazione organizzata dalle associazioni operanti nel complesso “Parco San Laise” di Bagnoli (ex base Nato) viale della Liberazione.

Durante la giornata saranno previste attività a contributo fisso e altre a contributo facoltativo, il cui ricavato verrà utilizzato per rendere stimolante e accogliente lo spazio della “Casa delle Associazioni”, edificio P, che ospita laboratori sociali, formativi e ricreativi per bambini ed adulti.

Il programma della giornata prevede alle 10 laboratorio di falegnameria sociale aperto a bambini e adulti di tutte le età. Alle 12 laboratorio di disostruzione da corpo estraneo delle vie aeree. Gli esperti della Misericordia di Napoli insegneranno le utilissime manovre "salva-vita" che saranno praticate da tutti quelli che seguiranno l'incontro con dei manichini. Alle 13 picnic tra amici, sui prati in fiore del parco, colazione al sacco e punto ristoro. Alle 15 cambio di stagione, mercatino dello scambio - baratto di vestiti, libri, oggetti. Infine alle 16 laboratorio di magia e tammorra, con l'insegnante Barbara Lombardi e il Mago Marvin. “La danza si sposa con il mistero”, adatto a grandi e piccoli.

Per tutto il pomeriggio poi giochi senza tempo per bambini da 0 a 99 anni: tornei di braccio di ferro, tiro al bersaglio, ruota della fortuna, settimana. Mostra-mercato del fumetto d'epoca, presentazione dei laboratori in partenza delle associazioni.