Cosa fare nel weekend a Napoli: tutti gli appuntamenti da venerdì 31 marzo a domenica 2 aprile

Ecco cosa fare a Napoli per il weekend dal 31 marzo al 2 aprile.

Film

The Space Cinema

In occasione dell’uscita ufficiale nelle sale italiane del film «Il viaggio Leggendario», diretto da Alessio Liguori, prevista per il 23 marzo, «I DinsiemE», la nota coppia di Youtuber, composta da Erick Parisi e Dominick Alaimo, è attesa al The Space Cinema di Napoli sabato 1 aprile per fare un saluto al pubblico presente in sala allo spettacolo delle 17 e delle 17:20.

Cinema Astra

La rassegna di documentari curata da Arci Movie prosegue con un doppio speciale appuntamento per venerdì 31 marzo nel Cinema Astra di Napoli. Alle 19 si proietta «Atlantide» di Yuri Ancarani e alle 21 «La timidezza delle chiome» di Valentina Bertani, alla presenza del protagonista Benjamin Israel con la madre Monica Carletti, della sceneggiatrice Alessia Rotondo, arriva anche l’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Napoli Luca Trapanese con la cui collaborazione è stato costruito l’evento.

Concerti

Chiesa di Santamaria Donnalbina

Quattro concerti che spaziano dal Barocco all’elettronica in programma tra aprile e maggio 2023 nella Chiesa di Santa Maria Donnalbina. Ad inaugurare «Transiti Sonori», sabato 1 aprile alle ore 21, sarà il live set di Arianna Art Ensemble, protagonista di un viaggio sonoro verso le Terre di Ulisse alla riscoperta delle antiche musiche del Mediterraneo. Dal vivo il gruppo propone un concerto che conduce lo spettatore in un percorso musicale che unisce brani e strumenti antichi europei a strumenti tradizionali dell’area mediterranea.

Osservatorio Astronomico Capodimonte

Domani, venerdì 31 marzo alle 21.30 presso l’Osservatorio Astronomico di Capodimonte verrà presentato alla stampa e al pubblico, il terzo lavoro discografico dei Quartieri Jazz di Mario Romano dal titolo «La Città Parallela». L’evento sarà realizzato in collaborazione con la sezione napoletana dell’Istituto Nazionale di Astrofisica per una serata all’insegna della valorizzazione del patrimonio scientifico e culturale della città, un gemellaggio che la band partenopea promuove con costanza e tenacia approdando all’ennesima eccellenza di Napoli.

Teatro Trianon Viviani

Sabato 1° aprile, alle 21, Tosca ritorna nel teatro della Canzone napoletana con «Sto core mio», un recital dedicato a Roberto Murolo, a venti anni dalla scomparsa del Maestro, nel quale la famosa cantante romana interpreterà anche alcune perle rare scoperte grazie alla collaborazione della fondazione Murolo, che patrocina il concerto.«Ho conosciuto Roberto Murolo – ricorda Tosca –: un uomo capace di interpretare la musica napoletana in maniera distinta ed elegante, quasi da crooner, rendendola semplice e immediata. Le sue interpretazioni erano limpide, capaci di arrivare all’essenza dei segreti racchiusi nei brani».

Eventi

Città della Scienza

Nel weekend dell’1 e 2 aprile a Città della Scienza, si respira già aria di Pasqua. Il Science Centre infatti sarà teatro di una divertentissima «Caccia alle Uova» scientifica dedicata a grandi e piccini. Tra giochi, laboratori e attività all’aperto, i due giorni che vedranno protagoniste le uova: una forma perfetta che racchiude una nuova vita, per scoprire le sue tante varietà e le sue componenti.

Spettacoli

Teatro Tram

Il Teatro Tram di via Port’Alba ospiterà la compagnia toscana “Teatro di Bo’” con lo spettacolo “Io, Filumè”, monologo di Franco Di Corcia jr accompagnato dalla musica dal vivo di Mattia Pagni in scena da giovedì 30 marzo a domenica 2 aprile. Franco Di Corcia jr cerca di costruire, per tutto il racconto teatrale, la storia della sua famiglia per giungere all’accettazione di se stesso come uomo e come artista.

Teatro San Carluccio

Settimo ed ultimo spettacolo invernale targato Full Heads Comedy che insieme allo storico teatro Sancarluccio propone la rassegna comica intitolata «i Giovedì Stand Up Comedy». Per questo nuovo appuntamento ospite è il giovane collettivo «Allert Comedy Stand Up» formato da quattro giovani e promettenti comedians napoletani. Ad esibirsi sul palco dello storico teatro partenopeo ci saranno Davide DDL, Rosa Di Sciuva, Flavio Verdino e Adriano Sacchettini. Tra il politicamente scorretto, autoironia e provocazioni i quattro protagonisti proporranno diversi monologhi tutti da ridere o scandalizzarsi. Appuntamento a venerdì 31 marzo con lo spettacolo di Stand Up Comedy del collettivo napoletano più fresh in assoluto.

Teatro Instabile

Medea da Euripide e Seneca con la regia di Gianmarco Cesario andranno in scena al Teatro Instabile Napoli, dal 31 marzo al 2 aprile. Con Rosalba Di Girolamo (Medea), Gianni Sallustro (Giasone), Nicla Tirozzi (Nutrice), Ciro Pellegrino (Creonte) e i giovani attori dell’Accademia Vesuviana del Teatro e Cinema: Tommaso Sepe, Stefania Vella, Nancy Pia De Simone, Elisa Sodano, Roberta Porricelli, Noemi Iovino, Carlo Pio Sepe, Anna Franzese, Lucia Saviano, Sara Ciccone, Maria Rosaria Martinelli, Domenico Nappo, Enrico Anunziata, e ancora con i piccoli Giovanni Menna e Rachele Ambrosio.

Galleria Toledo

Alla Galleria Toledo di Napoli, in scena venerdì 31 marzo e sabato 1 aprile alle 20:30, e domenica 2 aprile alle 18:00, lo spettacolo interpretato da Elena Bucci, «Bimba '22».