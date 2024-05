Napoli, al Bagnoli film festival c'è il regista Luca Miniero

Venerdì 3 maggio il regista Luca Miniero presenterà “Dalla parte sbagliata” al Bagnoli Film Festival (ore 18, CineTeatro La Perla Multisala di Napoli), documentario sull’incredibile vicenda degli undici fiori del Melarancio in una Napoli fra incanto e disperazione.

L’opera racconta l’inedito punto di vista dei sopravvissuti, riuniti a distanza di quarant’anni, e il senso di colpa di una vita che anche per loro, da quel momento, è stata dalla parte sbagliata. In serata alle 20.30 sarà presentato per la prima volta in Italia il nuovo film di Fabio Massa “Global Harmony”, girato tra Lampedusa, la Tunisia e New York, sul delicato tema dello sfruttamento dei minori. Cast internazionale con Enrico Lo Verso, Morgan Davis Jones, Maria Grazia Cucinotta, Tomas Arana, Sergio Muniz, Rasha Bilal, Paul Randall, Denny Mendez, Cristina Donadio, Ernesto Lama, Daniela Cenciotti.

Il festival proseguirà sabato 4 maggio con la giornata dedicata ai cortometraggi, unica sezione competitiva e le proiezioni e fuori concorso di Coupon – Il film della felicità di Agostino Ferrente, nella cinquina come miglior corto ai Nastri d’Argento, e Due battiti di Marino Guarnieri, già selezionato al Torino Film Festival.

Nella giornata conclusiva di domenica 5 maggio l’omaggio alla memoria di Marcello Colasurdo ed Enzo Moscato, con la proiezione di due lavori della regista Antonietta De Lillo: Viento ‘e terra e Maruzzella.

In chiusura Palazzina Laf, esordio alla regia dell’attore pugliese Michele Riondino, sugli episodi di mobbing presso lo stabilimento Ilva di Taranto.