Napoli Bar Marathon a colpi di shaker, tra drink e musica

Uno shaker come testimone e una staffetta di circa otto ore, durante la quale a darsi il cambio saranno sapienti bartender: arriva questo venerdì (il giorno 7) la “Napoli Bar Marathon” – mecca del beverage, che darà agli appassionati la possibilità di assaggiare drink mai provati o imparare a preparare i propri preferiti.È la prima volta che la manifestazione si tiene qui da noi, e la scelta non è ovviamente casuale. Zero – cui si devono format e organizzazione – ha infatti inserito Napoli nella composizione della sua Drink City: una città ideale, che prende il meglio del bere e dello stare insieme, e della quale fanno ad esempio già parte Milano e Bologna.E allora, vediamo cosa succederà questo venerdì.Innanzitutto, l’appuntamento: si apre alle 18, all’Arena Flegrea (Mostra d’Oltremare); per maggiori informazioni e per le modalità di ingresso (che è gratuito, ma su registrazione), si possono visitare il sito zero.eu o la pagina Fb.Gli organizzatori sono andati in giro per la città (e dintorni) e raccontano: “Tra le viette storiche del centro, i quartieri più fighetti, le zone universitarie e più movimentate, siamo andati alla ricerca dei migliori locali che si sono distinti per il grande lavoro dietro al bancone. Pensavate che a Napoli si andasse solo per strafogarsi di pizza fritta e babà?”. Ebbene, no, non solo pizza e babà, ma anche tanti bar in cui il bere è un culto – da dispensare con cura, passione, criterio.Da dire che si potrà anche mangiare: l’angolo dedicato al cibo è nelle mani di Maurizio Tentella; e che ovviamente l’evento avrà una colonna sonora: la musica è affidata alla cura di NEUHM, e vedrà alternarsi in consolle i dj Sara Scarabino, DNapoli, Mystic Jungle e Gigi Testa – che chiuderà la serata, con “la sua idea di musica senza restrizioni di generi o categorie”. Inoltre, al punto “Cocktail per tutti” si potrà imparare a realizzare un cocktail a scelta.Ma veniamo al dunque, ai bartender e ai drink che proporranno le aziende presenti. I primi sono Maurizio La Spina di SoBar e Manuel Falconi di Radici Clandestine, dallo Chandelier arriva Guido Iannicelli, mentre dal Flanagan’s Dario Iazzetta e da La Fesseria Giovanni Maraniello. Ancora, saranno presenti Riccardo Russo del Dopoteatro, Fabio Aiello del Riot Laundry Bar, Marco Penitenti dell’Opera; e poi Giuseppe Ammendola di Caravella Cafè & Spirits, Alexander Frezza de L’Antiquario, Cristiano Falvella de Laltrolato e Mario Ventura di Emanuel Cafè. Segnaliamola a parte, come unica rappresentante delle donne dietro al bancone: per Archivio Storico ci sarà Edda Fiore.Impossibile fornire una lista completa di cosa si potrà sorseggiare, ma facciamo almeno qualche esempio, pescando tra le offerte di alcune aziende. Le Distillerie Fratelli Branca propongono ad esempio il Negroni del re (London dry gin, Punt e Mes, Fernet-Branca e Carpano antica formula), mentre il Gin Malfy della Compagnia dei Caraibi sarà usato per preparare tra gli altri un Orange Tonic o un Rosa Tonic (Malfy Rosa, Burma East Imperial e fetta di pompelmo rosa). Non è ancora finita, perché Farmily porta un Farmily Aloe Mule (che figura anche tra i cocktail che si potrà imparare a realizzare): Farmily Mediterraneo, lime, aloe vera, Top Ginger Beer, Angostura Bitters; mentre Batida de Coco presenta le varianti Batida Brasilia, Royal e Mule: la prima prevede la miscelazione con succo d’ananas e lime, la seconda con succo d’arancia e sciroppo di granatina, la terza con lime e Dry Ginger Ale.La tappa milanese ha raggiunto circa cinquemila presenze, chi sa Napoli quanti curiosi e/o appassionati del buon bere conterà.