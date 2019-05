Una vacanza ai bambini abusati, serata di beneficenza di Donne per il Sociale

Giovedì 30 Maggio 2019, 18:48

Donne per il Sociale Onlus, presieduta da Patrizia Gargiulo, ha tenuto la serata di beneficenza del 29 maggio da Salvatore alla Riviera a Napoli, dedicata ai bambini del gruppo SPA società per Amore, solo per Amore. Alla serata presentata dalla giornalista RAI Claudia Marra, hanno partecipato gli attori comici Fatebenefratelli, che, oltre a regalare un sorriso, hanno presentato il loro libro sulla violenza. Il cantautore Ciro Sciallo ha suonato a favore dei bambini. Fulvio Florio e Franco Limite hanno recitato le loro poesie. Tra assaggi di cibo, poesie, musica e risate tutti si sono adoperati per regalare una vacanza al mare a dei bambini e alle loro mamme, e a chi non ha più la fortuna di avere una madre. Molti hanno vissuto abusi, violenze o vivono in povertà. Chi non ha potuto partecipare alla serata potrà fare un versamento in banca Unicredit ,con IBAN IT60S0200803443000103437623 a Donne per il Sociale Onlus,con causale "una vacanza per i bambini". Alla serara hano partecipato, tragli altri, Vera Deo, Lisa Iodice, Floriana Donnarumma, Anna Di Biase e Anna Gargiulo . Tra gli sponsor della lotteria, sempre piena di premi originali, Daniela Danesi, Blunauta, De Laurentis Argenti, Alessandra Libonati, Le Zirre ,le collane di Loredana, e i trattamenti per il corpo di Body Needs.