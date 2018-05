Napoli e il bien vivre: a caccia di cose da fare nel weekend

Venerdì 25 Maggio 2018, 23:57 - Ultimo aggiornamento: 25-05-2018 23:57

Napoli e il bien vivre: a caccia di cose da fare nel weekendNapoli 26 maggio 2018Torna “Quando gli occhi e le mani parlano” con laboratori di disegno gratuiti, per adulti e bambini, assieme all’artista francese Caroline Peyron. Info Napoli 26 maggio 2018Nel complesso di San Lorenzo Maggiore l’Ensemble “Amici del ‘700 Napoletano” esegue i più grandi compositori napoletani. Info Napoli 26 maggio 2018Alle ore 10:30 nella chiesa di Sant'Aniello a Caponapoli si alza il sipario per la presentazione di “Il sottosuolo di Napoli” (Edizioni Intra Moenia) dell'ingegner Clemente Esposito, a cura di Legambiente Napoli Centro Antico.Napoli fino al 27 maggio 2018300 Artisti del Tatuaggio saranno a Napoli per l’International Tattoo Fest alla Mostra d’Oltremare. Info Lago d’Averno fino al 27 maggio 2018Visita serale archeo-naturalistica in “compagnia” delle lucciole con degustazione. Info Napoli 26 maggio 2018Inaugurazione del centro famiglia presso l'associazione "Sempre più in alto" in Salita Mauro 21 dalle ore 17 alle 19. Info Napoli fino al 27 maggio 2018Seconda edizione per la sagra dedicata al baccalà: degustazioni sul Lungomare, musica e tanto divertimento per tutti. Info Napoli e in Campania fino al 27 maggio 2018Segustazioni di vino, visite e attività. Info Avellino 27 maggio 2018Le cantine di Feudi San Gregorio aprono al pubblico e propongono un percorso degustativo di tutti i loro prodotti. Info Napoli fino al 27 maggio 2018Nel complesso Monumentale di San Domenico Maggiore, una manifestazione di quattro giorni tra libri, presentazioni, incontri con gli scrittori, laboratori didattici. Info Marcianise fino a 27 maggioTorna la terza edizione della Beer Fest 2018 a Marcianise: la famosa festa dedicata a birre artigianali, buon cibo e musica pop dal vivo. Info Napoli tutti i giorniTour di street art a Ponticelli al Parco dei Murales. “Je sto vicino a te” è la nuova arrivata ed è stata realizzata da Hope, l’artista pugliese Daniele Nitti. E' dedicata alla solidarietà. Info Napoli fino al 27 maggio 2018Oltre 200 opere da Goya a Bacon esposte nella rinnovata alla Basilica di Santa Maria Maggiore alla Pietrasanta in via dei Tribunali e che percorre i turbamenti della mente. In mostra anche altre installazioni e, in anteprima mondiale, un olio opera di Adolf Hitler e documenti dell’inchiesta del Senato della Repubblica sugli ospedali psichiatrici giudiziari. Info Napoli fino a 10 giugno“Io Dalí” al Pan. Per la prima volta in Italia la mostra che racconta l’immaginario di Salvador Dalí e presenta la vita segreta dell’artista spagnolo. Info Cava dei Tirreni fino al 18 giugnoMostra, a cura di Marzia Pasqualone con 46 opere di Warhol. Info Napoli fino al 24 giugnoIl corpo umano messo a nudo. Affascinante, misterioso, unico, è il protagonista della mostra scientifica più interessante e didattica a livello mondiale finalmente in arrivo a Napoli. Info Sorrento fino al 5 novembreNel Convento di San Francesco la mostra “Leonardo da Vinci – l’orgoglio italiano” con le macchine realizzate su progetti originali di Leonardo Da Vinci. Le preziose riproduzioni sono state realizzate artigianalmente dal maestro Mario Paolucci. Info