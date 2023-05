Napoli Bike Festival: la festa della repubblica all'insegna della bici

Giunge alla sua XII edizione, il Napoli Bike Festival, appuntamento di rilevanza nazionale dedicato alla promozione della cultura della bicicletta. Quest’anno il festival si terrà l’1 e 2 giugno e il tema sarà “Fatti Leggero”, riprendendo la celebre frase di Massimo Troisi, nel film Ricomincio da Tre, quando decide di accompagnare l’amico Lello Arena in bici a patto che si “faccia leggero”.

Un omaggio alla memoria di Troisi, che quest’anno avrebbe compiuto settant’anni e che ha reso la bicicletta protagonista in diversi suoi film.

Il festival quest’anno entra nel cuore della città e sarà per la prima volta a Palazzo Fuga ex Real Albergo dei Poveri, il più grande edificio monumentale di Napoli che rappresenta, con i suoi oltre 100mila metri quadrati, uno degli edifici più grandi d'Europa che potrà essere visitato in ogni angolo segreto, attraverso i suoi 13 km di corridoi.

L'appuntamento più atteso è la ormai consolidata pedalata collettiva #pedaloper…La fuga, che si terrà il 2 giugno con appuntamento alle 8.30 in Galleria Principe di Napoli presso la Bicycle House. La pedalata sarà una sfilata per le vie della nostra città adatta a tutti (percorso pianeggiante circa 7 km), con tante soste e musica.