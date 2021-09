Napoli, a Castel dell'Ovo la masterclass sul caffè

Lunedì 27 settembre 2021 alle ore 11 si terrà, presso la Sala Compagna di Castel dell’Ovo a Napoli, la masterclass sul caffè e sul funzionamento delle macchine da bar tenuta da Francesco Costanzo, detentore del Guinness World Record del maggior numero di caffè espresso estratti in un’ora e presidente dell’Associazione Maestri dell’Espresso Napoletano.

L’occasione sarà gradita anche per presentare D., la nuova macchina da caffè de La San Marco di cui, nel corso della masterclass, Francesco Costanzo, brand ambassador dell’azienda, e Mauro Illiano, coffee expert e fondatore di Napoli Coffee Experience, col supporto di un tecnico, verranno spiegate le caratteristiche tecniche e il funzionamento. La masterclass, aperta a tutti previa prenotazione, sarà un momento di incontro e discussione tra addetti del settore, baristi, coffee lover, torrefattori ed esperti del caffè, ed inizierà con un aperitivo di benvenuto a base di caffè seguito dall’apertura ufficiale dei lavori.

Ecco il programma: introduzione di Francesco Costanzo; relazione di Mauro Illiano, e per l’azienda La San Marco, interventi di Mario Signorini della Nicola Bianco & C. srl, concessionario di zona; Dante Monastero, direttore commerciale e Roberto Nocera, amministratore delegato. Per partecipare alla masterclass è necessario inviare una mail a maestridellespressonapoletano@gmail.com. Al termine, verrà rilasciato a tutti i partecipanti un attestato di partecipazione firmato da Napoli Coffe Experience e Francesco Costanzo.