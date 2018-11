Napoli capitale della pubblicità: ecco l'OpenartAward2018

Mercoledì 7 Novembre 2018, 16:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sabato 10 nvembre alle ore 17 all'istituto francese Grenoble la settima edizione dell'OpenartAward, la manifestazione nazionale dedicata a tutte le aziende italiane ed europee, del settore comunicazione e marketing.Anche quest’anno sarà l’attrice Kiara Tomaselli a condurre la serata, che sarà inaugurata dal cantautore Fabio Serino, con un omaggio a Pino Daniele, e dallo showman Diego Sanchez.Ideato e organizzato da Openart (istituto che da diciannove anni svolge a Napoli corsi di comunicazione e grafica pubblicitaria), OpenartAward sottolineano gli organizzatori Federico Donatelli e Mariella Fittipaldi è "l’unico premio in Italia nel settore ad avere una valenza istituzionale, in cui si invitano le agenzie ad iscrivere i propri artworks accompagnati da schede che ne descrivono tecniche e realizzazioni. A giudicare i lavori saranno gli studenti di grafica e comunicazione visiva".Negli anni il premio ha ottenuto i patrocini di Commissione Europea, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dello Sviluppo Economico, Regione Campania, Comune di Napoli, Camera di Commercio, AssoCom e UniCom, ed è stato insignito dalla medaglia del Presidente della Repubblica nel 2014.Partner dell’edizione 2018 sono Centro Stampa Therapoint, NapoliFilmFestival, ArtistiInVetrina, Cartiere Fedrigoni, Cinemaitaliano.info, IVO digital provider, Planet Stand Creation, LaBuonaTavola Magazine, Be Different."Un ringraziamento speciale - concludono i promotori - è riservato all’Istituto francese Grenoble di Napoli e al console di Francia a Napoli, Laurent Burin Des Roziers, per la disponibilità ad accogliere la cerimonia di premiazione, e l'allestimento dell’esposizione di tutti i lavori dei finalisti".