Napoli, Real Bosco di Capodimonte : il laboratorio «L’Arte del Cestaio» con Alfredo Di Matteo

Domenica 5 Marzo, dalle ore 10:30 alle 13:00, La Stufa dei Fiori, tisaneria con bistrot nata dal recupero dell’antica serra ottocentesca dei Borbone nel Real Bosco di Capodimonte di Napoli, ospita il laboratorio didattico «L’Arte del Cestaio»: una mattina in compagnia del giovane artigiano napoletano Alfredo Di Matteo che darà prova della sua abilità e manualità d’artista dedicandosi alla creazione di un cesto e cimentandosi in vari tipi di intreccio.

In esposizione cesti, canestri, panieri e piccoli oggetti di arredamento. Una domenica dedicata dunque alla riscoperta di un mestiere antico e quasi perduto, durante la quale i presenti potranno imparare a distinguere le differenti modalità di intreccio, approfondire l’aspetto botanico e le caratteristiche dei legni impiegati.

L’appuntamento si inserisce nel programma «Domenica al Museo» - l'iniziativa del Ministero della Cultura che prevede accessi gratuiti a musei, parchi archeologici e luoghi della cultura statali ogni prima domenica del mese – e offre l’occasione di trascorrere un weekend all’insegna della cultura. Tutti coloro che lo desiderano potranno infatti accedere al Real Museo di Capodimonte per una passeggiata tra mostre e collezioni d’arte: sarà possibile visitare la Collezione Farnese e la Collezione De Cicco, la sezione dell’Armeria Reale e l’Appartamento Reale.

Aperta al pubblico la mostra «Oltre Caravaggio. Un nuovo racconto della pittura a Napoli» un’esposizione di 200 opere provenienti dalle collezioni permanenti del museo e la mostra diffusa dedicata all’artista «Salvatore Emblema» a cura del Direttore Sylvain Bellenger allestita tra il secondo e il terzo piano del Museo, il Cellaio e gli ambienti esterni del Real Bosco di Capodimonte.

La Stufa dei Fiori Tisaneria-Bistrot

Nasce dal recupero architettonico della serra ottocentesca dei Borbone immersa nel verde del Real Bosco di Capodimonte di Napoli: un petit bistrot nel parco più grande della città - 134 ettari tra bosco, viali e pianori verdi, con oltre 400 diverse specie vegetali impiantate nel corso di due secoli - che rinnova la memoria storica del luogo attraverso un’offerta di prodotti dell’orto e del frutteto, piatti e tisane ispirati al grande patrimonio botanico e storico del Real Bosco. L’apertura della Stufa dei Fiori segna la prima importante tappa del progetto «Delizie Reali» gestito dall’omonima società (Delizie Reali scarl) vincitrice del bando di gara europeo per il programma di valorizzazione, e gestione degli immobili, e delle pertinenze della «Reale Fruttiera del Bosco di Capodimonte» indetto dal Mibact e Invitalia Spa.

Il progetto si inserisce nel più ampio masterplan del Museo e Real Bosco di Capodimonte voluto dal direttore Sylvain Bellenger per dare una nuova destinazione ai 17 edifici borbonici presenti nello straordinario sito napoletano: oltre al recupero e alla valorizzazione dell’antica serra il piano comprende anche l’imminente riapertura al pubblico del giardino e del Casamento Torre, un tempo dedicato alla produzione di frutta pregiata per la mensa del re, unica testimonianza delle aree produttive e dei giardini esistenti nel ‘700 nel complesso borbonico. «L’obiettivo è quello di restituire al pubblico un luogo che testimonia la vocazione produttiva della tenuta di Capodimonte, come si evince dalla presenza dell’orto e del frutteto, - sottolinea Nunzia Petrecca - ma anche un prezioso esempio di giardino reale dove è possibile ancora oggi ammirare tre fontane e l’antico forno in pietra, un luogo che unisce il bello e l’utile».