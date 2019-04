Napoli, un lungo ponte di divertimenti e spettacoli: ecco tutti gli eventi del weekend

Venerdì 26 Aprile 2019, 20:00

Tante idee per trascorrere questo lungo ponte, fra spettacoli, escursioni e divertimento. Ne proponiamo alcune.Questa sera al museo del Sottosuolo (piazza Cavour 34), “Concerto Tibetano”. Nella suggestiva cornice del museo del Sottosuolo di Napoli, con appuntamento alle ore 20, si potrà assistere e ascoltare le vibrazioni di strumenti ancestrali, che accompagneranno il pubblico in un percorso musicale dell’anima tra miti e rituali, alchimia e tradizioni. La particolare acustica del sottosuolo trasmetterà la sensazione di un’esperienza al di fuori del tempo, viaggiando sul suono di campane di cristallo di quarzo, campanelli di argento e gong di titanio, in una dimensione sconosciuta di sogno e visioni, condotti da Antonella Notturno – International Advanced Gong, Singing Bowls & Tuning Fork Master. Appuntamento presso la biglietteria del museo venti minuti prima delle otto di sera, il ticket è di 15 auro, è possibile prenotare al numero 3280115044, o scrivendo a info@ilmuseodelsottoasuolo.org.Sabato mattina alle 10.30 sarà possibile partecipare a un tour alla Piscina Mirabilis con degustazione di vino nell’omonima vigna. Sita nel cuore del centro antico di Bacoli, la Piscina Mirabilis è la più grande cisterna per l'approvvigionamento dell'acqua costruita da Roma, un sito unico e caratteristico, ma ancora sconosciuto e normalmente escluso dagli itinerari turistici usuali. La funzione originaria della Piscina era di rifornire le flotte navali romane ormeggiate a Misenum, oggi invece è un luogo incantevole dove poter ammirare e comprendere la grandezza dell’ingegneria di epoca romana. Le dimensioni imponenti della struttura (75 metri di lunghezza, 25 di larghezza e 15 di altezza) garantivano acqua a volontà, che arrivava a destinazione attraverso una serie di canali pendenti. Il sito costruito in opus reticulatum offre una sensazione unica per la sua imponenza, unici i giochi di luce all'interno delle ex vasche, grazie alle finestre che lasciano entrare i raggi del sole. Per arrivare al prezioso sito si attraverserà il caratteristico centro storico di Bacoli, classico borgo dei pescatori. Appuntamento alle ore 10.30 al parcheggio di via Mercato Lungolago, a Bacoli. Dopo la visita guidata alla Piscina Mirabilis il gruppo verrà condotto in passeggiata per le stradine del centro storico di Bacoli fino ad arrivare nell’azienda agricola Piscina Mirabile Vini, dove sarà offerta una degustazione di vini locali, sarà anche possibile acquistare gli agrumi del giardino. La quota di partecipazione è di 8 euro, informazioni e prenotazioni (obbligatoria) e-mail: info@visitcampiflegrei.eu, infoline 3208015037, 3803675781, watsapp 3475507420.Sabato pomeriggio alle 18.30 un’apertura straordinaria, con visita guidata, al Museo del Tesoro di San Gennaro e alle sagrestie. Oltre alla novità della visita serale, c’è quella della mostra in esposizione dei gioielli de “Il Tesoro di Napoli, I Capolavori del Museo di San Gennaro per Napoli”. Dopo un anno di straordinari successi a Roma, Parigi e in Brasile con oltre un milione di visitatori, la mostra ritorna a Napoli con i suoi gioielli più rari: la splendida Mitra gemmata con 3694 pietre preziose, la leggendaria collana realizzata in 250 anni con le donazioni di regnanti di tutta Europa, la croce in smeraldi e diamanti donata da re Umberto I, il calice in oro e pietre preziose donato da re Ferdinando IV e la pisside gemmata donata da re Ferdinando II, finalmente esposti insieme agli altri capolavori del Museo. Dopo la visita guidata al museo, i partecipanti si sposteranno fino ad arrivare all’interno della Real Cappella del Tesoro di San Gennaro, eccezionalmente visitabile di notte nonostante la chiusura al pubblico della Cattedrale. Appuntamento presso la biglietteria del museo del Tesoro (di fianco al Duomo) alle ore 18:30, il ticket è di 15 euro per gli adulti; 12 per i bambini dai 7 ai 12 anni. Informazioni e prenotazione (obbligatoria), telefonando al 334 11 19 8 19, o scrivendo a prenotazioni@viverenapoli.com.Sabato sera in Villa Pignatelli - Casa della fotografia (via Riviera di Chiaia 200, Napoli), alle 20.30 sarà possibile assistere gratuitamente alle prove del concerto di Giovanni Sollima con l'Esmé Quartet e Simone Gramaglia alla viola, dell'Associazione Alessandro Scarlatti. Il programma prevede l’opera 64 n. 5 in re maggiore “l’allodola” di Anton Webern, eseguito in quartetto d’archi WoO6 Johannes Brahms, e Sestetto in si bemolle maggiore opera 18. E anche domenica, dalle ore 10.00 alle ore 17.00, il programma musicale eseguirà le prove libere, sempre di Giovanni Sollima per l'Associazione Alessandro Scarlatti, con il Quartetto Mitja e Francesco Solombrino alla viola. Programma: Sonnets et Rondeaux per quartetto d’archi Luigi Boccherini, quintetto in re maggiore Fandango G.341 (prima versione), Giovanni Sollima in esecuzione del Casanova (versione per sestetto d’archi), Luigi Boccherini in sestetto per archi in si bemolle maggiore n.2 G.455.Domenica mattina apertura esclusiva del Palazzo Salerno in piazza del Plebiscito. Sarà possibile, previa prenotazione al numero 3404778572, o scrivendo a info@medeart.eu, visitare il palazzo settecentesco dimora di Leopoldo di Borbone, tra dipinti di Salvator Rosa ed altri provenienti dalla Reggia di Caserta e da Capodimonte; si potranno vedere i salotti, canapè, le sete di San Leucio, gli stucchi neoclassici e i giardini pensili. Appuntamento al caffè Gambrinus alle 10.30, bisognerà ricordare di portare con sé i documenti personali, che dovranno coincidere con i dati della prenotazione.Un salto in avanti al 1 maggio. La festa nazionale dei lavoratori si potrà trascorrere all’insegna del divertimento e dello stupore all’Edenlandia, perché il rinnovato parco divertimenti della città non è solo per bambini, ma anche per i grandi e per i nostalgici degli anni 90: quando Edenlandia fu il primo parco divertimenti italiano a prendere ispirazione da quelli Disney d’oltreoceano. Dal recente rinnovamento, oltre ai restauri delle storiche giostre tante innovazioni, fra tutte, le più suggestive sono gli spettacoli di intrattenimento: mercoledì 1 maggio sarà bello assistere agli acrobati circensi, che inizieranno le esibizioni a mezzogiorno; invece in serata, a partire dalle 18.30, i giocolieri del fuoco lasceranno tutti col fiato sospeso con incredibili performance tra i viali del parco. Informazioni sul web www.edenlandia.it