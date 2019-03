Da Leonardo da Vinci al Motor Festival: weekend in famiglia a Napoli

Giovedì 28 Marzo 2019, 20:00

Questo fine settimana le lancette dell’orologio si spostano in avanti di un’ora, quindi ci sarà più tempo per divertirsi. Ecco alcune idee per l’intrattenimento di grandi e piccini.Domani pomeriggio alle 16.30, con appuntamento in via Vetriera 12 (a Chiaia - Napoli), si potrà partecipare all’evento “Gay Odin e l’Ovo di Virgilio”. La signora Marisa del Vecchio Maglietta presenta la nuova sorpresa della storica fabbrica di cioccolato, un collegamento goloso con uno dei simboli di Napoli: l’uovo di Virgilio. Nascosto all’interno del castello sul mare, una leggenda che sopravvive nel tempo parla di un uovo magico; la storia sarà raccontata dallo scrittore Jean Noel, a seguire, un piacevole intervento musicale del chitarrista Franco Manuele. Per partecipare all’evento si consiglia di prenotare al numero 081417843 o alla mail info@ilmondodisuk.com.A cominciare da sabato mattina alle 9 e per tutto il week end, “le 1000 anime di Leonardo da Vinci” alla Città della Scienza (via Coroglio 57/104 Napoli). Due giornate intere di attività, laboratori, dimostrazioni scientifiche, approfondimenti sul genio assoluto italiano, a 500 anni esatti dalla sua morte: Leonardo da Vinci. Dalle prime esperienze alla realizzazione delle grandi opere, dalle scoperte inestimabili alle strabilianti intuizioni e invenzioni di chi è stato pittore, artista, inventore contemporaneamente.All’Ippodromo di Agnano (in via Raffaele Ruggiero, Napoli), a partire da domani fino domenica, si potrà partecipare al “Napoli Motor Festival 2019”, un salone espositivo di auto, moto, cicli e accessori. Sono tante le organizzazioni intorno a questo evento, ecco il programma: venerdì dalle ore 10 alle ore 13, mattinata dedicata alla premiazione del concorso "guida sicura del Comune di Napoli - Assessorati Giovani ed Istruzione”. Alle ore 15, si potrà assistere agli spettacoli di free style, speedway e flat trak. Sabato mattina alle 10, inizieranno le prove libere di rally RXTI, a seguire kart cross; a mezzogiorno si apriranno le batterie qualificazione prima di rally e poi kart cross. Nel pomeriggio, alle 17, sono previste prove enduro sprint e speedway, a seguire flat trak. La serata continua alle 19 con la partenza enduro sprint a coppie, si conclude alle 21.30 con la premiazione enduro sprint. Domenica il salone apre alle 10, e già dopo mezzora cominceranno le gare rally RXTI, a seguire kart vross e formula challenge. Nel pomeriggio, alle 18, ancora competizioni di speedway e flat trak. Le prevendite sono attive sul cicuito GO2, il ticket è 12 euro (più 1,5 di prevendita) al botteghino dell’Ippodromo, i bambini fino a 6 anni non pagano.Sabato mattina alle 11, presso Bibi Libreria dei Ragazzi in via Raimondo di Sangro di San Severo 6, Napoli, si potrà partecipare all’importantissimo “Corso pratico Manovre Antisoffocamento”. Guidati passo dopo passo da un pediatra del Pronto Soccorso del Santobono, le mamme, i papà, i nonni, gli educatori e le tate, avranno la possibilità di imparare e provare su appositi manichini da addestramento, le manovre di disostruzione delle vie aree per bambini e lattanti. Il corso è a numero chiuso, quindi bisogna affrettarsi a prenotare all’indirizzo info@bibilibreria.it.Sabato alle 10.30 alla Tenuta Melofioccolo (via del Marzano 22 Napoli), “L’ora della Terra”. I bambini dai 2 agli 8 anni, in compagnia della famiglia, potranno trascorrere una mattinata in campagna per riscoprire i profumi della terra. Una grande caccia al tesoro con oggetti sparsi per tutta la Tenuta, alla ricerca degli elementi naturali per produrre compost, un terriccio fertile, a costo zero, che fa bene alle piante e all'ambiente. Un’occasione per confrontarsi, per imparare e per godersi il piacere della vita in campagna pur trovandosi in città. Sarà gradito il contributo raccolto in casa di fondi del caffè, grande alleato della concimazione. È richiesta la prenotazione al numero 3511447773, o scrivendo a info@tenutamelofioccolo.com. Il costo del biglietto è di 15 euro per bambino, 10 euro per il fratellino, per i genitori o accompagnatori non è previsto ticket. L'evento si collega all'Earth Hour, l'ora della vita, che mira a fermare la perdita della biodiversità e a dimezzare le emissioni a livello globale.“Aperi/visita a Terrazza Tolentino”, sabato mattina, con appuntamento alle 10.30 alla funicolare Centrale/fermata del Corso Vittorio Emanuele. Partecipando si avrà l’occasione di visitare un antichissimo convento ubicato sulla collina di San Martino, tra il Suor Orsola e la Certosa, dove in un'oasi di pace sorge il convento di San Nicola da Tolentino; il convento è stato recuperato dal degrado dai giovani dei Quartieri Spagnoli, con lo scopo di valorizzare i tesori di un’area praticamente dimenticata. Si percorrerà il cammino segreto dei monaci, le sale affrescate, la storica chiesa, gli antichi e preziosi giardini che si stagliano su terrazze panoramicissime, da cui si vede il golfo della città; infine si potrà gustare un aperitivo mentre si godrà della bella vista. La prenotazione è obbligatoria telefonando al 3404778572 o scrivendo a info@medeart.eu. Contributo soci Medeart 12 euro.Domenica mattina alla Feltrinelli di piazza dei Martiri a Napoli, il Teatro nel baule presenta “La musica più bella del mondo”. Con inizio alle 11.30, si assisterà allo spettacolo ispirato al libro La musica più bella del mondo, di Cindy Wume (Gallucci). Il leoncino Roy ha un grande sogno: trovare i suoni più belli che ci siano; così decide di partire per un lungo viaggio, ma ben presto capisce che forse ha bisogno dell'aiuto di un amico. Ritorna Il Teatro nel Baule con uno spettacolo ispirato al libro. Ingresso libero.Il museo del Sottosuolo di Napoli (piazza Cavour 140), ha in programma per domenica, a partire dalle 10 di mattina, ogni 45 minuti fino alle 18.30 (per un totale di 10 spettacoli nella giornata), un viaggio interattivo alla scoperta dei segreti del mondo sotterraneo, in compagnia dei personaggi delle favole e dei cartoni animati, dal titolo “Sotto il segno dei Cartoni”. Un modo divertente per presentare ai più piccoli ciò che esiste da secoli, sotto ai loro piedi. La prenotazione è obbligatoria al 0818678369, whatsapp 3272540679. Il costo dell’evento è di 10 euro a persona.Per finire, alle 10.30 di domenica mattina, si potrà partecipare a “Armi e armature: visita didattica all’armeria farnesiana borbonica”, contenuta nel museo del Real Bosco di Capodimonte (via Miano 2). La visita è a cura di Antonio Tosini e Roberto Cinquegrana, l'incontro si incentra su storie, aneddoti ed approfondimenti, con particolare riferimento all’utilizzo delle armi e alle armature della collezione Farnese. Il percorso ludo/didattico durerà circa un’ora e mezzo, ed è compresa nel biglietto d'ingresso al museo (12 euro). Per info e prenotazioni: tel. 339 6863150.