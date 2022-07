Napoli, al centro commerciale Vulcano Buono inaugurata la nuova arena “Eutòpia”

«Il mondo ha gli stessi colori anche con la guerra. Ma gli stessi colori hanno un suono diverso. Wonder è un viaggio tra due opposti che dopo una frattura cercano di ritrovarsi. Un dialogo tra chi immagina e chi vive una realtà. È un'orchestra che suona ma è divisa, senza direttore, e cerca ritrovare una sua unione. Una ricerca della meraviglia, partendo da due punti di vista diversi ma alla fine complementari». Questo è il messaggio di Wonder, show immersivo residente di audio video e luci che mercoledì 13 luglio, dalle 20:30, inaugurerà Eutòpia, la container arena di circa 4.000 mq, un’architettura ideata e prodotta da Foll.ia, che trova posto nella piazza centrale di Vulcano Buono, iconica area commerciale progettata da Renzo Piano.

APPROFONDIMENTI LA RASSEGNA A Pomigliano festival teatrale «I Nostri Miti» LO SPETTACOLO Arena Flegrea, Peppe Iodice il 13 luglio in scena con «Peppy... CAMPANIA TEATRO FESTIVAL Il Campania Teatro Festival, volge al termine: ospiti dell'ultima...

L'anfiteatro è dotato di un sistema immersivo a 270° che lo rende un luogo unico nel suo genere grazie agli oltre 450mq di superficie ledwall, le 750 luci e un sistema audio surround spazializzato. Insieme alla tecnologia, che non ha pari in Italia, Eutòpia si contraddistingue per dimensioni e concept architettonico come l’arena più grande d’Europa, capace di accogliere fino a 7mila spettatori.

Wonder è uno spaccato contemporaneo, scritto e diretto da Marco Cisaria e Michela Belli. Nasce dal concetto di reazione alla perdita e al conflitto: è un dialogo universale ispirato da chi guarda la realtà superficialmente attraverso uno schermo e chi si trova a viverla in modo diretto. Un discorso che comincia dall’incomprensione, per poi ritrovare una nuova scala di valori e riuscire a colmare una rottura, ricostruendo una realtà migliore ancora più forte rappresentando un percorso senza compromessi. Prende forma in un viaggio nell'Ucraina della guerra, dove sono stati raccolti l'essenza, i rumori, le immagini e tutti gli elementi con cui è stato costruito lo show. Porta in scena un messaggio emozionale che parla di meraviglia creato dall’unione di 20 artisti internazionali tra cui musicisti, programmatori e un’orchestra, che hanno lavorato senza collegamenti diretti e senza conoscersi, simulando e realizzando la creazione di un’opera a più mani in un mondo di rottura.

Lo spettacolo è frutto del lavoro a più mani di artisti tanto diversi tra loro che vede in prima linea l’Orchestra Sinfonica di Kyiv diretta dal Maestro Luigi Gaggero; i solisti della National Presidential Orchestra (Ucraina) Igor Boychuk, Pavel Glotov, Olga Glotova-Mykytei; il compositore, arrangiatore e sound designer Raffaele Cardone (Italia), il musicista contemporaneo Oleh Shpudeiko (Ucraina), il sound Artist Vyacheslav “Slava” Sobolev, interactive media artists e developers Peter Walker e Andrew Quinn, luci e fotografia di Danilo La Rosa, interaction design Graziano De Vecchi, insieme a Maurizio D’Aniello, Luca Mucci e Graziano De Vecchis. Wonder è solo la prima tappa di un percorso che comincia dalla meraviglia per esplorare l’infinito universo dei sentimenti umani e raccontare tutta la magia di un territorio, come quello campano.