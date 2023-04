Napoli, al Centro Direzionale la gara di skate in ricordo di Ilario

Non solo Zeta la generazione legata a certi sport o attività su ruote: da una a quattro. Velocipedi, monocicli, pattini, bike e tavole a rotelle di ogni dimensione, materia e forma: più e meno agevoli, performanti o acrobatici, ma sempre con codici, lessico e persino garment o accessori precisi e idenficativi.

Campi e parchi dedicati o allestiti ospitano in molte metropoli del pianeta queste attività e manifestazioni, che non restano solo movimenti underground.

In particolare il mondo dello skateboarding da anni ha sviluppato una sua cultura, una sua filosofia, oltre che modalità, luoghi e spazi che ne qualificano a pieno titolo identità e appartenenza finanche territoriali.

Qui in città da qualche giorno si è concluso nel Centro Direzionale di Napoli, il "Fottikkio lives: skate contest", gara ad esibizione di percorsi, agilità e stile nello spazio antistante il Palazzo di Giustizia.

L’iniziativa, che ha visto la sua prima edizione, è dedicata alla memoria di Ilario Canale aka Fottikkio, uno skater napoletano scomparso prematuramente circa un anno fa.

Grazie all'organizzazione di persone appartenenti alla scena napoletana come Vincenzo Parlato, Giancarlo Montana, Dario Dessi, Luca Sun e Massimo Calviati e grazie al supporto di partner come Juntos e Playwood, è stato possibile mettere in scena un evento che a parte il carattere commemorativo ha avuto un ottimo risalto a livello atletico, grazie alla partecipazione di eccellenti skaters campani e da fuori regione.

Il contest s’è svolto da primo pomeriggio fino a sera con tre ordini dedicati rispettivamente ai più giovani fino ai 16 anni, a quelli dai 17 in sú e infine una particolare gara chiamata Best Trick per l'acrobazia più spettacolare.

La partecipazione della madre di Ilario, infine, ha reso il pomeriggio ancora più emozionante e partecipato.

Le premiazioni dei 12 vincitori si sono svolte da Juntos con tavole da skate, ruote e sneakers.

«La scena skate di Napoli - sottolineano gli organizzatori - da molti anni si autogestisce e autofinanzia per rendere possibile eventi che possano creare aggregazione e partecipazione in nome di una passione comune con l’auspicio di sostegno da parte delle istituzioni o di privati che possano investire nella costruzione di skatepark o skateplaza come succede nella maggior parte delle città del mondo».