Napoli: al cinema Vittoria l'anteprima del film «Amore Postatomico»

Dopo la presentazione al Giffoni Film Festival 2022, in anteprima al cinema Vittoria, mercoledì 17 maggio alle 20 “Amore Postatomico”, il nuovo film di Vincenzo Caiazzo con Virginia Apicella, Ludovico Girardello, Yoon C Yoice, Titti Nuzzolese, Davide Marotta, Sabrina Corti e Carlo Di Maro.

Alla proiezione segue la presentazione, alla presenza del cast, del regista e del produttore esecutivo Carmine D’Onofrio insieme al sociologo Lello Savonardo e il dibattito con Michelangelo Pascali docente di Sociologia giuridica e della devianza all’Università Federico II.

Ad accogliere il pubblico nella hall del cinema l’ape in costume in dimensioni umane presente nel film, i disegni originali di Daniele Bigliardo che hanno ispirato le scene in cartoon e la performance del coro di Spazio Musica che eseguirà la title track del film.