“Segui le impronte della natura”, il laboratorio della storica fabbrica di pasta colorata Didò

La partnership tra Fila Fabbrica Italiana Lapis ed Affini e Città della Scienza di Napoli, il primo science centre italiano, si consolida oggi con un’esperienza ludico-didattica riservata ai più piccoli: “Segui le impronte della natura”.

Prendono il via per la prima volta e con un doppio appuntamento, il 13 e 14 maggio e il 20 e il 21 maggio, i DidòLab, i laboratori che mettono a disposizione dei bambini e delle loro famiglie il didò in formato extralarge. Direttamente dalla fabbrica di Rufina vicino a Firenze dove nasce Didò, arrivano a Napoli gigantesche masse colorate dell’amatissima pasta per giocare. Un esempio di recupero creativo del materiale prodotto durante la fase di lavorazione e cambio colore, oggi a disposizione per questi laboratori speciali.

L’esperienza laboratoriale prende avvio da un tour guidato nel giardino di Città nella Scienza, un’esplorazione della natura nel suo risveglio dopo la stagione invernale. Al termine i piccoli,accompagnati dai genitori, potranno dar forma a quegli elementi naturali che più hanno colpito la loro fantasia. Attingendo Didò dalle maxi vasche e dando inizio a un gioco creativo che parte dalla manipolazione e abbraccia la sperimentazione sensoriale.

Il Didò,la mitica pasta colorata per giocare italiana, prodotta con ingredienti completamente naturali,aiuta lo sviluppo della psicomotricità e contribuisce all’apprendimento dei primi concetti di tridimensionalità.Un gioco che stimola la fantasia e la creatività e che oggi, grazie al maxi formato dei laboratori DidòLab “Segui le impronte della natura” e all’expertise dello staff di Città della Scienza, è pronto a regalare un divertimento fuori misura.

La collaborazione tra FILA e Città della Scienza di Napoli prosegue inoltre con Giotto, il love brand dell’azienda. Il marchio accompagna con i suoi strumenti creativi le attività ludico-didattiche studiate per avvicinare bambini e ragazzi al fascino della scoperta, per imparare divertendosi.