Napoli, Città della Scienza accoglie «The sixth sun» di Luis Macías: un'esperienza filmica dal vivo

All'Indipendent Film Show 2024 verranno presentate le opere di: Luis Macías, Miguel Ángel Puertas, Nan Wang, Sebastiano Deva ed i programmi X-10 Crater Lab.

Giovedì 13 giugno 2024 ore 20.00 Città della Scienza Planetario: «The sixth sun» di Luis MacÍas, ingresso gratuito con e-mail di prenotazione.

«The sixth sun» è un’esperienza filmica immersiva eseguita dal vivo per un planetario ed esplora la visione cosmica dell’uomo, la natura e il bisogno di dare un senso al mondo per capire come è stato creato e quindi controllarlo e distruggerlo.

Ispirata dalle diverse leggende Mesoamericane e dai miti del Sesto Sole, questa opera filmica espansa è stata progettata per uno specifico dispositivo di proiezione immersiva a 360º ed è interpretata da due filmmakers e un musicista che esplorano degli incredibili paesaggi di soli, lune, pianeti, costellazioni e altri elementi del cosmo, proponendo così un viaggio verso un futuro mito della creazione.

Museo Hermann Nitsch Belvedere venerdì 14 giugno 2024 ore 21.00 presenta «X- 10 Crater Lab» selezionato da Luis Macías.

Per il decimo anniversario di Crater-Lab, Luis Macías presenta un programma di film sperimentali realizzati in parte o in toto nel laboratorio Catalano, che mostrano una varietà di tecniche, processi, esperimenti ed innovazioni possibili solo in questo contesto di creazione, produzione, sperimentazione e proiezione di film indipendenti, autogestito da artisti e filmmakers.

La filosofia di Crater-Lab si concentra sulla capacità di produrre film liberamente, di far parte di una comunità filmica, di sostenere e rendere visibili le opere di filmmakers giovani ed affermati, essere una piattaforma per la proiezione e lo scambio di materiali e conoscenze, di stimolare la formazione di nuove generazioni e creare collaborazioni con altri collettivi, di promuovere la creazione in pellicola come atto di resistenza e contribuire attivamente alla sua continuità in un ambiente creativo libero.