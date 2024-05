Napoli, a Città della Scienza tornano gli eventi per famiglie: Kids Pass Days

È tempo di Kid Pass Days. La più importante maratona italiana di eventi family-friendly dedicati ai bambini da 0 a 12 anni è giunta alla X edizione.

Un ricco programma di attività, laboratori, dimostrazioni scientifiche dedicate alla famiglia, perché condividere il tempo con chi si ama, imparando e divertendosi al tempo stesso, è la cosa più preziosa.

Esperimenti che coinvolgono la fisica o la luce che sembrano molto vicini alla magia; una caccia al tesoro con smartphone e Qr-code ricca di sorprese: sono solo alcuni "indizi" delle attività del giorno.

Non mancheranno gli spettacoli al Planetario e le visite guidate al museo interattivo del corpo umano Corporea alla Mostra Insetti & Co e alla mostra sulla fisica per tutte le età Facciamo un esperimento! in programma fino al 30 giugno.



Domenica 12 maggio Città della Scienza resterà chiusa per il passaggio, nei paraggi, del Giro d'Italia.