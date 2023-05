Napoli, a Città della Scienza weekend dedicato al latte con Berna

Anticipando la giornata mondiale del latte, che ricade il 1° giugno, e la giornata mondiale dell’ambiente del 5 giugno, Città della Scienza, in collaborazione con Berna, marchio locale di Parmalat, ha voluto dedicare un weekend, sabato 27 e domenica 28 maggio, alla bevanda più diffusa al mondo dopo l’acqua: il latte, utilizzato probabilmente già 8000 anni fa in Mesopotamia e rimasto identico da quando è comparso in natura.

Saranno due giorni di attività, laboratori, esperimenti e “science show” tra scienza e divertimento, per scoprire le proprietà di questo alimento indispensabile. Ci sarà anche un’attenzione speciale alla sostenibilità ambientale attraverso focus sul riutilizzo dei materiali, come le bottiglie di plastica. Per l’occasione, la federazione Italiana Medici Pediatri parteciperà all’evento domenica 28 maggio portando gli ultimi aggiornamenti scientifici sull’importanza del latte nella crescita dei bambini e in particolare sull’apporto di vitamina D.

Il primo appuntamento in programma è l’interactive lab “Il latte arcobaleno”, in cui sarà possibile utilizzare latte prossimo alla scadenza per un esperimento scientifico a base di latte, poche gocce di colorante e del detersivo per piatti con cui dare vita ad un meraviglioso arcobaleno. E ancora il laboratorio interattivo “Dal latte…al burro in bottiglia!” che coinvolgerà grandi e piccini per scoprire come fare in casa uno degli ingredienti principali della cucina italiana, soprattutto quando si parla di dolci.