Napoli, «Comandante» chiude il «Cineforum Arci Movie»: al Pierrot ospite Edoardo De Angelis

Ultimo appuntamento del Cineforum al Pierrot di Napoli. La rassegna curata da Arci Movie a Ponticelli, nella zona Est della città, chiude con il film «Comandante» di Edoardo De Angelis che tornerà, dopo cinque anni, nella storica sala di via De Meis mercoledì 15 maggio alle 18 per dialogare con il pubblico sulla sua opera selezionata in concorso ufficiale all’80esima Mostra del Cinema di Venezia.

L'opera - con protagonisti Pierfrancesco Favino, Massimiliano Rossi, Johan Heldenbergh, Silvia D'Amico - ripercorre una storia avvenuta all’inizio della Seconda guerra mondiale che vede protagonista Salvatore Todaro al comando del sommergibile Cappellini della Regia Marina. Una notte si ritrova davanti il mercantile Kabalo, nazionalità belga e carico di materiale bellico inglese, che apre improvvisamente il fuoco contro il sommergibile e l'equipaggio italiano.

Todaro affonda il mercantile a colpi di cannone ma il Comandante prende una decisione destinata a fare la storia: salvare i ventisei naufraghi belgi condannati ad affogare per sbarcarli nel porto sicuro più vicino. Per accoglierli è costretto a navigare in emersione per tre giorni, rendendosi visibile alle forze nemiche e mettendo a repentaglio la sua vita e quella dei suoi uomini.

Il film di De Angelis sarà proiettato al Pierrot sia martedì 14 che mercoledì 15 maggio con spettacoli alle ore 18 e alle 21.