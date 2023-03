Napoli Comicon 2023, primi ospiti ed eventi dell'area Asian per gli appassionati della cultura d’Oriente

Come ogni anno torna l’amata area Asian di Comicon Napoli (28 aprile - 1 maggio), fiore all’occhio del festival, frequentatissima dagli appassionati della cultura d’Oriente.

Un intero padiglione della Mostra d’Oltremare con stand e attività tematiche, ma soprattutto un fitto programma di ospiti ed eventi, tra cui: la fumettista giapponese Miki Yoshikawa che torna in Italia dopo 10 anni in occasione dell’uscita della sua nuova opera, A Couple of Cuckoos (Star Comics); la mangaka Aki Irie che presenterà la sua nuova opera Nuvole e Nord-ovest (J-Pop Manga) e sarà protagonista di una mostra; il più noto mangaka europeo Tony Valente, creatore della saga Radiant; l’imperdibile incontro con Masashi Haneda, professore dell'Università di Tokyo, divulgatore e co-autore (e co-protagonista) del manga Sekai No Rekishi, che spiegherà l’importanza e l’efficacia di raccontare la storia attraverso i manga.

Ci saranno numerose proiezioni di anime in anteprima italiana, in collaborazione con Crunchyroll, fra le quali il finale di stagione di Chainsaw Man doppiato in italiano; “Manga power”, il nuovo format di incontri con il pubblico curato dal “Trio del manga” - Cavernadiplatone, Sommobuta e TimeWalker; la cosplayer Yuji Koi. E infine, le immancabili e amatissime Comicon Cosplay Challenge Pro, Cosplay Challenge Kids e Cosplay Challenge.

Debutta a Comicon 2023 un nuovo format di incontri, curato e animato dal “Trio del manga” - Cavernadiplatone, Sommobuta e TimeWalker - dedicato alla riflessione sulla forza simbolica, artistica ed economica che il manga esprime oggi, senza vincoli geografici o culturali di sorta. Ciascun talk ospiterà artisti o creativi occidentali, sia italiani che stranieri. Se i manga hanno ormai pervaso l’immaginario globale, e il loro stile è inconfondibile, come ha influito il fumetto giapponese sul loro lavoro, il loro immaginario e la loro carriera? Tra i primi ospiti, la creator e illustratrice Fraffrog, e il disegnatore Marvel e Image Comics Daniel Warren Johnson.

Le gare Cosplay sono, da sempre, tra i momenti più attesi. La Comicon Cosplay Challenge Pro 2023 si svolgerà come di consueto al Teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare, sabato 29 aprile alle 14.30, e in diretta streaming sui canali social di Comicon. I migliori cosplayer della competizione saranno scelti per rappresentare l’Italia alle finali del Toc - Tournament of Championship, evento che si svolgerà a Vienna in Austria e che incoronerà il miglior rappresentante dell’arte Cosplay in Europa.

Tornano anche le amate Cosplay Challenge Kids, rivolta ai giovanissimi, e Cosplay Challenge, aperta a tutti, che si terrà domenica 30 aprile sul nuovo Main Stage di Comicon Napoli: l’Arena Flegrea, seconda arena più grande d’Italia.