I notai di Napoli a confronto con gli studenti su legalità.

Venerdì 26 Ottobre 2018, 13:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Duecento ragazzi di 18 licei di Napoli e provincia riuniti in una sala per confrontarsi su temi di stretta attualità e che caratterizzano in maniera profonda la società. Li hanno radunati i notai di Napoli per discutere, ascoltare e affrontare con loro due i temi: il rapporto tra le mafie e le libere professioni e la detenzione, analizzata come pena che deve tendere alla rieducazione del condannato. L'incontro - moderato dal giornalista Ottavio Ragone - si è svolto nella sede del Consiglio Notarile di Napoli, nell'ambito della Giornata Europea della giustizia civile."Per il terzo anno consecutivo - ha detto il presidente dei Notai di Napoli, Antonio Areniello - approfittiamo della ricorrenza della Giornata Europea della Giustizia civile per coniugare temi come sicurezza, legalità, prossimità e vicinanza alle persone e soprattutto per dare l'idea che la nostra professione è vicina anche a un profilo sociale altrettanto rilevante che riguarda casi fragilità, di disagio, di dolore quali, appunto, quelli dei detenuti".Dopo il saluto di Areniello, sono intervenuti il magistrato Aldo De Chiara e il prof. Stefano D'Alfonso coautori, assieme al Rettore della Federico II, Gaetano Manfredi, del libro 'Mafie e libere professioni'.De Chiara e D'Alfonso hanno tracciato il quadro dell'evoluzione del fenomeno mafioso e del suo continuo adattamento delle strategie, sottolineando la tendenza intrapresa a spingersi oltre i metodi e le attività tradizionali e oltre i territori di origine. Si è evidenziato negli ultimi tempi un minor uso della violenza e una maggiore attenzione a ai processi di relazione e valorizzazione delle reti sociali, economiche e politico-amministrative.Il Notaio Giovanni Vitolo si è soffermato sul significato che il confronto su legalità e illegalità può e deve avere per le giovani generazioni e per gli studenti in particolare. Il Garante dei detenuti della Regione Campania, Samuele Ciambriello ha affrontato quindi il tema della detenzione e dei diritti e dei doveri dei reclusi. "E' necessario - ha detto Ciambriello - sostituire la parola legalità con la parola responsabilità. Dobbiamo sentirci in dovere di rispettare i diritti degli altri ed essere anche noi responsabili. Per esserlo bisogna anche rimuovere dei pregiudizi che riguardano il tema della giustizia, del carcere; bisogna cioè non essere più indifferenti''.All'incontro è intervenuto portando un contributo, particolarmente apprezzato dai ragazzi delle scuole, anche un ergastolano in regime di semilibertà, Cosimo Rega. ''Il carcere - ha detto - incattivisce e porta odio. Io tanti anni fa ho avviato un percorso di riabilitazione, avvicinandomi allo studio, alla cultura e all'arte e sono diventato un uomo nuovo e diverso''.Al notaio Dino Falconio sono state affidate le conclusioni. ''E' indispensabile - ha detto Falconio - lanciare il messaggio che non esiste un potere non regolato dal diritto. Anche il massimo potere dello Stato, quello punitivo deve essere regolato dal diritto''.