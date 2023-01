Napoli, cosa fare nel weekend del 21 e 22 gennaio

Ecco tutti gli eventi teatrali e le visite guidate a Napoli nel weekend del 21 e 22 gennaio 2023.

Il Teatro

Teatro Augusteo

In scena il musical «Sette spose per sette fratelli», con Diana Del Bufalo e Baz. Da venerdì 20 a domenica 29 gennaio 2023, con la regia e coreografia di Luciano Cannito e la direzione musicale di Peppe Vessicchio.

Teatro Totò

Simone Schettino e lo spettacolo «Se tutto va bene... stiamo uguale a prima». In scena, dal 20 fino a domenica 29 gennaio (sabato doppio spettacolo) il lavoro del popolare comico e cabarettista con la regia di Enzo Liguori, che condurrà il pubblico in un mondo diviso tra le risate e le riflessioni.

Teatro Tram

«Paupaulò» scritto e diretto da Pasquale Palma. In scena dal 19 al 22 gennaio.

Teatro Nest

In scena «Barabba», il 21 e il 22 gennaio. Di Antonio Tarantino, regia di Teresa Ludovico, con Michele Schiano di Cola.

Teatro Trianon Viviani

I Virtuosi di san Martino in «Nel nome di Ciccio. Omaggio a Nino Taranto». In scena venerdì 20 e sabato 21 gennaio, ore 21.

Teatro Nuovo

Torna Marco Baliani, con due spettacoli in successione, in scena «Rigoletto» e «Corpo di Stato». Rigoletto, in scena da giovedì 19 alle 21 a domenica 22 gennaio, e Corpo di Stato, in scena da mercoledì 23 a mercoledì 25 gennaio sempre alle 10.30.

Galleria Toledo

Lo spettacolo «Shakespearology». lo spettacolo diretto da Laura Angiuilli.

In scena Woody Neri, scrittura di Daniele Villa, Concept e regia Sotterraneo. L'appuntamento è per venerdì 20 e sabato 21 gennaio alle 20.30.

Musica

Politeama

Dan Ettinger sarà sul podio delle compagini per dirigere la Sinfonia n. 9 di Ludwig van Beethoven venerdì 20 e domenica 22 gennaio.

Fondazione Foqus

Lelio Morra, il concerto e la presentazione del nuovo album, sabato 21 gennaio, alle ore 21.30.

Chiesa di San Giorgio Maggiore

Il concerto dell’Orchestra Discantus, sabato 21 gennaio, alle 20.30, la rassegna «Forcella in musica», ambientata nella Chiesa monumentale di San Giorgio Maggiore di Napoli a via Duomo.

Mostre

Mann

La mostra fotografica dedicata al celebre medico svedese Axel Munthe. Dal 19 gennaio al 19 marzo 2023 nelle sale della cosiddetta Farnesina.

Museo Cappella Sansevero

La mostra «In vitro humanitas» prorogata fino a lunedì 30 gennaio 2023.