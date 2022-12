Napoli, cosa fare nel weekend del 10 e 11 dicembre: alla Mostra d'Oltremare con il Christmas Village 2022

Un weekend a Napoli e provincia ricco di eventi, mostre e iniziative. Ecco le cose da fare tra il 10 e l'11 dicembre.

Il teatro

Teatro Tram

Perturbante, esplicito e provocatorio: arriva al Teatro Tram, dall’8 all’11 dicembre, lo spettacolo “Stoccolma”, testo - finalista Premio Drammaturgia “Carlo Annoni” 2021 - di Antonio Mocciola, con Antonio De Rosa e Antonio Ciorfito diretti da Maria Verde, regista cinematografica che per la prima volta si “presta” al teatro.

Teatro Sannazaro

Da giovedì 8 dicembre debutta al teatro Sannazaro “Una giornata qualunque del danzatore Gregorio Samsa” con Lorenzo Gleijeses per la regia e la drammaturgia di Eugenio Barba, Lorenzo Gleijeses e Julia Varley. Le musiche originali e partiture luminose sono di Mirto Baliani. La consulenza drammaturgica è di Chiara Lagani mentre le scene sono di Roberto Crea. Voci off di Eugenio Barba, Geppy Gleijeses, Maria Alberta Navello, Julia Varley.

Teatro San Carlo

Gli Allievi dell’Accademia di Canto Lirico del Teatro di San Carlo, insieme all’Orchestra del Massimo napoletano diretta da Maurizio Agostini, saranno protagonisti sabato 10 dicembre alle ore 19 del secondo appuntamento della Stagione di Concerti 2022/2023.

Teatro Tasso

Domani sera, alle ore 20 al Teatro Tasso, per la rassegna “M’illumino d’inverno 2022”, per la prima volta in penisola Sorrentina, Banda Maje in concerto.

Nati sotto il sole della “Salifornia” e cresciuti a pane, funk e sceneggiate, la Banda Maje è una family più che una semplice band: un numero sempre liquido di componenti al suo interno in cui tutti suonano tutto, un luogo fisico e mentale che è lo scenario perenne dentro cui si muove la loro musica e che risponde alla città di Salerno.

Gli eventi

Dopo tre anni dall'ultima edizione, ritorna il DiVino Jazz Festival. La XVI edizione della rassegna musicale diretta da Gigi Di Luca si terrà in cinque comuni della provincia di Napoli - Torre Annunziata, Pompei, Ercolano, Santa Maria La Carità e Cercola.

Il 10 dicembre la Magicaboola Brass Band si esibirà ad Ercolano. Inoltre Stefano Battaglia porta in scena un omaggio a Pier Paolo Pasolini.



L'11 dicembre la band sarà di scena a Cercola.

Galleria borbonica

Supereroi prendono vita nella galleria borbonica di Napoli: Pulcinella con il volto di Joker, Batman a cena con Catwoman, e poi c’è anche la bizzosa Harley Quinn.

abato 10 dicembre alle 19,30 si apre la mostra evento “Ieri, oggi, domani” di Gianni Moramarco e Fatima Trotta, organizzata da Visivo Comunicazione. Un omaggio alla città e a Sophia Loren, attraverso fumetti viventi, che parlano napoletano e che rappresentano provocatoriamente le debolezze umane.

Reggia di Portici

La Reggia di Portici fu nel settecento la residenza estiva della coppia reale Carlo di Borbone e Maria Amalia di Sassonia, alla fine del ottocento diventa sede del Dipartimento di Agraria.

Domenica 11 dicembre, invece, è in programma una passeggiata per grandi e piccini tra i verdi e profumati viali del Bosco Superiore.

San Giorgio a Cremano

Oltre a “Natività Vesuviana” e alle opportunità per gli over 60, il comune di San Giorgio a Cremano dà il via anche al Natale per i più piccoli con spettacoli per le scuole e la grande parata natalizia, con oltre 50 personaggi Disney, rivolta ai bambini e alle famiglie che si svolgerà domenica 11 dicembre per le strade della città.

Edenlandia

“Sweet Christmas” è il Natale del grande parco cittadino di Napoli, Edenlandia. imperdibile appuntamento si affianca a questo periodo natalizio: l’11 dicembre, dalle ore 10 alle ore 15, nel piazzale principale, sotto gli archi all’ingresso del parco, per gli appassionati della 4 ruote, si terrà il raduno delle 500 d’epoca, organizzato da “Fiat 500 Club Italia”, coordinamento di Napoli.

Mostra d'Oltremare

Sarà ancora una volta il palco il principale attrattore del Christmas Village 2022, la grande kermesse natalizia e di promozione turistica in corso alla Mostra d’Oltremare di Napoli sino a domenica 18 dicembre. Tra alberi, giochi, pista di ghiaccio, casette in legno del mercatino natalizio, luci e coreografie spettacolari, il palcoscenico degli eventi catalizzerà tra giovedì 8, con la youtuber Alyssa, e domenica 11, con il cantante Lda, l’attenzione del pubblico.

Piano di Sorrento

A Piano di Sorrento apre un Villaggio di Babbo Natale decisamente speciale. Santa Claus, così come tanti dei folletti che accolgono adulti e piccini, sono persone con disabilità che partecipano alle iniziative della cooperativa sociale Alma.