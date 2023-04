Cosa fare nel weekend Napoli: ecco tutti gli appuntamenti

Ecco tutti gli appuntamenti del weekend da venerdì 14 a domenica 16 aprile:

Iniziative ed eventi

Teatro Pierrot

«Educare in festa», la tappa finale tappa finale di EduCare, progetto messo in campo dalla storica associazione di Napoli Est, selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Appuntamento alle ore 9 nel rinnovato cinema-teatro Pierrot del quartiere Ponticelli. Saranno presenti anche Domenico Cuomo e Anna Ammirati, attori della serie Mare Fuori.

Fondazione Umberto Veronesi

Sabato 15 e domenica 16 aprile Fondazione Umberto Veronesi torna nelle principali piazze italiane con la sesta edizione de «Il Pomodoro per la ricerca. Buono per te, buono per l’ambiente», un’iniziativa ideata per raccogliere fondi per finanziare la ricerca e la cura in ambito pediatrico, al fine di garantire le migliori cure possibili ai bambini malati di tumore e aumentare le loro aspettative di guarigione.

NextGen(NA)

L’Assessore alle Politiche Giovanili del comune di Napoli Chiara Marciani, insieme al sindaco Gaetano Manfredi, consegna il riconoscimento NextGen NA all’attore Matteo Paolillo ed al produttore Roberto Sessa per l’impegno profuso nella realizzazione della serie TV Mare Fuori. La consegna del riconoscimento, assieme ad un’intervista inedita, sarà trasmessa venerdì 14 aprile 2023, sui canali social dell’Assessorato, di Next Generation (NA) e sui media partner in una puntata speciale di Next Generation.

Mostre

Palazzo Fondi

A partire dal 14 aprile 2023 L’Arsenale di Napoli presenta nella sala circolare della propria sede a Palazzo Fondi una riedizione della video installazione the Secret of Love dell’artista napoletana Roxy in the Box. A distanza di dodici anni dall’esposizione della prima versione dell’opera, nell'ambito di Campania Senses (sezione regionale della 54esima Biennale di Venezia - Padiglione Italia, 2011), The Secret of Love è riproposta in una modalità intangibile.

Concerti

Sala Scarlatti

La rassegna «I concerti del Conservatorio 2023» riprende con un omaggio al Romanticismo tedesco: venerdì 14 aprile la sala Scarlatti ospiterà un’esibizione dedicata a Felix Mendelssohn e Robert Schumann che vedrà la partecipazione dell’Orchestra del Conservatorio San Pietro a Majella, diretta da Giorgio Proietti, e del violoncellista Luca Signorini.

Palapartenope

«A gentile richiesta» Nino D’Angelo è pronto a tornare in scena nella sua Napoli con «Il Poeta che non sa parlare – Tour 2023»: venerdì 14 aprile, e sabato 15 aprile il Palapartenope ospiterà la doppia data del tour, sold out da tempo. Inarrestabile, il cantautore napoletano ha deciso di tornare sui palchi anche nel 2023 per ringraziare ancora una volta il suo pubblico che continua a dimostrargli ovunque il suo amore, tra sold out e standing ovation, e anche per dare la possibilità a chi non ha avuto l’occasione di vederlo in questi ultimi anni di poterlo fare in questo tour.

Teatro

Teatro dei Piccoli

Venerdì 14 aprile torna al Teatro dei Piccoli l'appuntamento serale con il teatro in lingua inglese alla Mostra D'Oltremare alle 19.30 con la messa in scena della compagnia anglosassone The Play Group mette della loro personalissima versione di «Dracula», adattamento libero dall’originale di Bram Stoker, dedicato ai bambini dagli 8 anni in su. La serata è un omaggio de "Le Nuvole" e "Casa del Contemporaneo" all’attore e regista Enzo Musicò scomparso lo scorso dicembre.

Portici

Il 14 aprile alle 19:00 tocca a «Io sono l’altro» diretto e interpretato da Gioia Miale con Alberico Lombardi, accompagnati al piano e alla chitarra dal M° Sergio Mautone. Il 21 aprile alle 20:30 arriva Antonella Morea con «La Rossa – Omaggio a Milva» di Gianmarco Cesario, accompagnata al piano dal M° Vittorio Cataldi.

Teatro Troisi

Nuovo appuntamento con la risata al Teatro Troisi di via Leopardi, dove, da giovedì 13 aprile fino a domenica 18 (feriali ore 21:00 festivo ore 18:00) sarà di scena lo spettacolo «Il Vizietto al Tabù Club». Con Diego Sanchez, interprete e regista, nei panni di Lady Butterfly, ed ancora con due attori come Fabio Brescia e Angelo Di Gennaro, il lavoro in cartellone nella sala gestita e diretta da Pino Oliva, porterà tra il pubblico l'intrigante e divertente storia liberamente tratta dal successo cinematografico con Ugo Tognazzi e Michel Serrault «Il Vizietto» a sua volta tratto dal musical francese «La Cage Aux Folles» del drammaturgo, Jean Poiret.

Teatro Tram

Al Teatro Tram debutta «Capolavoro»: da venerdì 14 a domenica 16 aprile va in scena nella sala di via Port’Alba il nuovo spettacolo scritto e diretto da Gennaro Esposito, che esplora il tema della solitudine nel nostro mondo iperconnesso. Protagonista è, neanche a dirlo, un influencer: Effe – interpretato da Enrico Disegni - è intento a festeggiare il successo di un milione di follower, quando decide di raccontare a tutti la storia del suo percorso.Insieme alla sua storia, promette ai suoi amati fan di mostrargli il suo ultimo lavoro, da lui considerato il suo “capolavoro”. Tra colpi di scena e rivelazioni, Effe ripercorre il suo cammino a ritroso accompagnato dal suo fedele pubblico.

Sala Assoli

«A Midsummer Night's Dream» è la più famosa opera di argomento comico scritta da William Shakespeare. Dal 1595 è stata rappresentata sul palco e sul grande schermo più volte: dalle versioni di Peter Brook e Luca Ronconi alle strisce di Corto Maltese, Dylan Dog e di Alan Ford, dalle pellicole di Max Reinhardt e di Michael Hoffman alla citazione dei Beatles, la celebrazione del testo shakesperiano non si è mai fermata. Al Bardo e al suo mondo si ispira “Sogno da una notte di mezza estate” che debutta in prima assoluta in Sala Assoli. Da mercoledì 12 a domenica 16 aprile nella storica sala dei Quartieri Spagnoli andrà in scena la nuova produzione di Casa del Contemporaneo, adattata e diretta da Rosario Sparno - e interpretata da Gennaro Apicella, Angelica Bifano, Luca Iervolino, Lukas Lizama e Biagio Musella - che conclude la stagione teatrale 2022-2023.