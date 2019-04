Costellandia, un convegno dedicato all'autismo

Lunedì 1 Aprile 2019, 21:38

Domani, 2 aprile, nella giornata dedicata all’autismo, l'associazione csl Costellandia presenta, presso il centro Polifunzionale e sede dell’oratorio in Via A. Meucci, 29 a Casavatore, l'evento "Empatia e Disabilità" per affrontare la tematica dei disturbi pervasivi dello sviluppo dell'infanzia e dell'adolescenza soprattutto in riferimento alla loro qualità di vita sociale, affettiva e ricreativa.Verranno approfonditi due aspetti importanti nella relazione con la persona diversamente abile, la comunicazione Empatica, con l'aiuto di "skills" dell'intelligenza emotiva, e la funzione riparativa del gioco e dell'inclusione sociale, come sostegno fondamentale al singolo e alla famiglia.Questi strumenti fanno parte del patrimonio professionale degli operatori OAEDA (operatori all'assistenza educativa disabili con spettro autistico) che grazie alle competenze acquisite possono operare in modo efficace, affiancando i professionisti, neuropsichiatri, psicologi, e terapisti, lavorando in equipe e dando un supporto di spessore e valore importante.L' OAEDA progetta e attua laboratori ludico-creativi e attività socio-educative che permettono da un lato agli assistiti di raggiungere obiettivi impensabili senza il giusto supporto e dall'altro una qualità di interazione umana capace di alleviare le famiglie dalla solitudine e dall'isolamento.Attività che si stanno realizzando sul territorio sostenute dall'amore e dalla volontà di trasformare i limiti in opportunità.