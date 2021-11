Torna «Napoli Creattiva», la fiera delle arti manuali: dal 12 al 14 novembre alla Mostra d'Oltremare

“Napoli Creattiva” raggiunge la doppia cifra e apre la sua 10a edizione da venerdì 12 a domenica 14 novembre, dalle 10 alle 20, nei padiglioni 5 e 6 della Mostra d’Oltremare. L’evento è nato nel 2008 alla Fiera di Bergamo da un’idea di Promoberg – la società che gestisce il Polo fieristico bergamasco – ma, grazie al grande successo della kermesse, il marchio Creattiva è riuscito a raggiungere le più importanti fiere della penisola trasformandosi così in una manifestazione di carattere nazionale. Dal 2012 fa tappa anche a Napoli dove, dopo due anni di stop a causa della pandemia da Covid-19, torna a dare appuntamento a migliaia di appassionate del ‘fai da te’ e delle arti manuali provenienti soprattutto dal Sud Italia.

«Creattiva può dirsi davvero ‘Fiera Nazionale delle Arti Manuali’ perché è stata in grado di guardare oltre il proprio luogo di origine e di diventare un punto di riferimento per tutta Italia – spiega Carlo Conte, project manager e ideatore di Creattiva oltre che direttore operativo di Promoberg – Quest’anno abbiamo con decisione voluto ripartire dall’edizione di Bergamo (40 mila visitatori dal 30 settembre al 3 ottobre) per poi coprire il centro-sud con la tradizionale tappa di Napoli e, per la prima volta, raggiungere la capitale con il debutto a Roma. Non era facile, con due anni di stop alle spalle imposti dal Covid-19. Eppure abbiamo ritrovato in tante appassionate sparse per la penisola un desiderio che non è stato spento ma rafforzato dai lunghi mesi di lockdown: il desiderio di realizzare con le proprie mani oggetti unici in grado di parlare davvero di sé, che costituisce il vero spirito di Creattiva».

«Dieci edizioni rappresentano un traguardo significativo, che racconta una storia consolidata di sinergia e amicizia tra la Fiera di Bergamo e la Mostra d’Oltremare di Napoli – commenta Fabio Sannino, presidente di Promoberg – In questi anni abbiamo costruito una proficua collaborazione: da un lato c’è la voglia di presentare le novità di un prodotto di successo come Creattiva, dall’altro la disponibilità ad aprire le porte di un polo importante come quello della Mostra d’Oltremare per intercettare tutte le opportunità offerte da una manifestazione diventata leader in Italia nelle Arti Manuali».Per accedere alla Mostra d’Oltremare è necessario essere in possesso di Green pass. Sono esenti dall’obbligo di presentazione del Green pass i bambini sotto i 12 anni.