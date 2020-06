Napoli, dal 21 giugno la mostra virtuale del gruppo 365 photo project

La passione per la fotografia declinata nell'epoca dei social. Dalle ore 17 del 21 giugno fino al 30 giugno su Facebook si può visitare la Mostra fotografica virtuale del gruppo 365 photo project (al link:https://www.facebook.com/events/1162004834163351/).



In questo evento virtuale si trovano gli scatti realizzati da 28 appassionati di fotografia che hanno condiviso da mesi i loro sguardi in immagini nel gruppo 365 photo, attivo sul social dallo scorso settembre. Nato da un’idea Danilo Varriano, che fa tutt'altro nella vita, il gruppo è riuscito a mettere insieme persone di tutta Italia appassionate, al di là della competenza tecnica, dell'arte dello scatto. La piazza virtuale, quindi, è diventata un luogo di scambio di immagini e visioni, collegati a temi definiti, attraverso cui confrontarsi e raccontarsi. Il nome del gruppo nasce dalla sfida di pubblicare una foto, scattata in giornata o presa dal proprio repertorio, partendo da un tema diverso ogni giorno: ognuno così condivide, appunto, 365 foto l’anno.



In tempo di Covid quello con il gruppo 365 photo project è diventato un appuntamento creativo che ha aiutato a trascorrere le giornate rinchiusi in casa. “Con la fine del lockdown – spiega Danilo Varriano – abbiamo pensato che la fotografia ci potesse aiutare anche a un graduale ritorno alla normalità e così il gruppo 365 photo project si è lanciato questo obiettivo della mostra: uno stimolo per riprendere a fotografare dopo i tanti giorni di isolamento, girando in lungo e in largo alla ricerca del punto di vista necessario.” Le foto, da 3 a 5, per ogni partecipante, sono tutte state scattate nel periodo che va dal 1 al 15 giugno, seguendo liberamente un progetto e un tema che poi ogni autore spiegherà per iscritto in una scheda.



Il gruppo e la mostra, oltre ad essere un'occasione per sperimentare e sperimentarsi con la macchina fotografica, sono diventati l'occasione per riflettere insieme sulla potenzialità poetica di questo mezzo. La piazza virtuale è diventata l'espediente per un confronto quotidiano, per allenarsi costantemente, per educare il proprio sguardo a un modo ‘fotografico’ di leggere l'ambiente circostante e gli oggetti in uno spazio. © RIPRODUZIONE RISERVATA