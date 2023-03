Napoli: dal 26 marzo all'ippodromo di Agnano al via gli eventi primaverili

Al via i grandi eventi di primavera all'ippodromo di Agnano. In attesa della tradizionale giornata di apertura di pasquetta e del gran premio lotteria del 1° maggio, domenica 26 marzo la struttura apre gratuitamente alle famiglie per la fruizione del parco con attività di svago.

Dalle ore 11 ingresso libero con iniziative gratuite di intrattenimento ed animazione per i bambini in programma dalle ore 12 alle ore 16: giochi di squadra e musicali, laboratori creativi di manufatti e pittura sul tema della primavera, personaggi dei cartoni, teatrino, palloncini e passeggiate su pony. Nel parco tribune aperti i punti di ristoro con snack bar e pizzeria con forno a legna. Dalle 14.35 il via al trotto con in programma sette corse.