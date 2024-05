Napoli diventa capitale della salute: arriva il Festival dei cinque colori

Ci sarà tutto quello che serve per nutrire mente e corpo alla seconda edizione del Festival dei cinque colori, una manifestazione che si terrà dal 15 al 19 maggio nei luoghi più suggestivi di Napoli: Maschio Angioino, Villa Doria D'Angri e PalaVesuvio.

Ideato da Maria Teresa Carpino, presidente dell'associazione Pancrazio, e promosso dalla stessa associazione, in collaborazione con l'impresa sociale «Con i Bambini» e con il supporto scientifico dell'ospedale pediatrico Bambin Gesù, il Festival dei cinque colori rappresenta un'occasione importante di incontro che vedrà coinvolti medici con diverse specializzazioni, esperti di benessere e cura della persona, enti, associazioni, istituzioni, artisti, chef e personaggi noti del mondo della cultura.

L'obiettivo è quello di promuovere uno stile di vita sano tra i bambini e le loro famiglie. «L'idea della manifestazione è nata sulla scia di Dammi il 5, un progetto nazionale che portiamo avanti nelle scuole, attraverso il quale promuoviamo un percorso di educazione alimentare dinamico che possa coinvolgere direttamente i bambini e le famiglie», dichiara Maria Teresa Carpino.

Nell'ambito del Festival dei Cinque Colori verranno realizzati diversi spazi culturali: Spazio Cinema, Spazio Teatro, Spazio Cucina, Spazio Sport, Spazio Letteratura e Spazio Salute, dedicati a tutte le fasce d'età ma con una particolare attenzione ai giovani, motore portante del nostro futuro.

Le cinque giornate saranno suddivise su differenti percorsi ideati e realizzati per diversi target.

Tutte le mattine saranno accolti i bambini delle diverse scuole che aderiscono al progetto, ai quali sono stati dedicati laboratori specifici. L'attenzione dei più piccoli, in primo luogo, verrà catturata attraverso la visione del cartone animato «Di5» nella sala cartoni.

Successivamente verranno accompagnati in una sala esperienziale, una mostra in cui i bambini potranno immergersi nel suggestivo mondo dei cinque colori. Infine, il percorso si concluderà in una sala dedicata a giochi e quiz, che consentiranno ai bambini divisi in squadre a sfidarsi sulle nozioni apprese durante tutto il percorso.

Le 5 giornate saranno ricche di eventi e parteciperanno tantissimi personaggi noti del mondo dello spettacolo e dello sport. Giovedì 16 maggio alle ore 17.30 a Villa Doria D'Angri Umberto Galimberti filosofo, saggista e psicoanalista italiano catturerà l'attenzione grazie al suo intervento “L'Io e il noi: il primato delle relazioni”, a seguire un buffet di degustazione. Venerdì 17 maggio, alle ore 18.30, verrà proiettato «Mia», un film di Ivano De Matteo che affronta le problematiche degli adolescenti, che poi verranno discusse direttamente con Edoardo Leo, il quale risponderà alle domande del pubblico.

Sabato 18 maggio, dalle 17.00 alle 18.00, sarà presente lo scrittore Maurizio De Giovanni e alle 19.00 si terrà una breve presentazione del cartone animato «Di5» con Francesco Pannofino e Emanuela Rossi che hanno dato voce ai personaggi del cartone animato. Alle 19.30 è prevista una degustazione gratuita con lo chef Alessandro Circiello e a seguire alle 21:00 si terrà al Teatro Sannazaro l'evento conclusivo con Andrea Casta e tanti altri artisti. Domenica 19 alle ore 12 presso il Maschio Angioino si terrà lo show cooking di Max Mariola che stupirà tutti con i suoi piatti prelibati.