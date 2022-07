Edenlandia festeggia la giornata mondiale del bacio con il «Kissing point»

Anche all’Edenlandia, come nel mondo, mercoledì, 6 luglio 2022, si celebra la giornata del bacio. Per l’occasione il parco ha organizzato un «Kissing Point» per congelare in uno scatto il tuo bacio. I giganti bollini fucsia, posizionati davanti ad alcune giostre del parco faranno da «segna bacio».

APPROFONDIMENTI L'EVENTO Premio Posillipo cultura del mare, omaggio all'Ucraina nella... IL FESTIVAL «Pomigliano Summer Festival 2022», tra gli ospiti Peppe... IL PROGETTO «Global youth tourism summit» a Sorrento, 130 ragazzi...

Mamme, figli, fidanzati, mariti e mogli, amici, tutti quelli che insieme al Parco vogliono festeggiare la giornata potranno posizionarsi sui grandi bollini e scattare la propria foto taggando @edenlandiaofficial e scrivendo #worldkissingday e #edenlovers, e poi inviare la foto in Direct. Il 6 luglio sarà resa nota la coppia vincitrice dello scatto che lo staff del Parco avrà scelto. I due riceveranno 2 bracciali per passare gratuitamente una giornata all’Edenlandia oltre a vedere pubblicata la foto sui social del parco.

La giornata, però, non è rivolta solo ai nuovi baci ma anche a quelli che sono già stati dati, e allora raccontate il vostro bacio dato lungo i viali dell’Edenlandia. Mandate le vostre foto che vi ritraggono felici e baciati. La storia più bella riceverà due bracciali per girare su tutte le giostre.