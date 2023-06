Napoli, all’Edenlandia si festeggia lo scudetto con la “Festa azzurra”: animazione, dj set, holi color e la mascotte “Pino”

I tifosi di tutte le età il 2 giugno, alle 17, potranno partecipare al grande party firmato Edenlandia.

Animazione per i più piccoli, dj set per i più grandi e l’holi color azzurro per tutti.

Una giornata all’insegna dei festeggiamenti per gli appassionati di calcio, ma anche per quelli delle giostre.

Infatti, per tutta la giornata sarà possibile approfittare della formula “ricarica scudetto”.

A partire da ogni ricarica di venti euro, si riceveranno tre euro extra, cioè il valore di un giro gratis su di una giostra.

L’evento azzurro è ad ingresso gratuito, e le bustine (un euro l’una) verranno distribuite dalle 16 al palco centrale. L’appuntamento quindi è alle 17 lungo il viale principale, quando al grido di “Forza Napoli” una divertente nuvola azzurra si alzerà in area. Presente per l’occasione Pino, il simpatico asinello di chi tifa Napoli, che ha trovato casa all’Edenlandia.