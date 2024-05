Biologia marina e una piacevole conversazione davanti ad un drink. Questo è quanto in serbo per l’incontro che avrà luogo domani sabato 11 maggio 2024 dalle 18:30 alle 20:00 all’Ennò in Via Bellini.

L’evento, organizzato in collaborazione con la Stazione Zoologica Anton Dohrn, vedrà protagonisti esperti di attività di monitoraggio delle tartarughe marine, coinvolti in altrettanti progetti di ricerca, volontariato e sensibilizzazione in materia di salvaguardia e protezione degli ecosistemi marittimi e della loro preziosa quanto fragile fauna. Tra i soggetti partecipanti all’incontro vengono annoverati rappresentanti delle seguenti associazioni ed iniziative: il network di volontari CarettainVista e il Gruppo Ricerche Tartarughe Marine, coordinati dall’ Anton Dohrn; i progetti Life Turtle Nest e Life Conceptu Maris, cofinanziati dal Programma Life della Commissione Europea e in collaborazione con Legambiente.

Nel corso dell’incontro si parlerà, inoltre, dell’estesa attività di monitoraggio delle nidificazioni delle tartarughe in passaggio sulle nostre coste, nonché delle procedure di pattugliamento per l’individuazione delle tracce e assistenza alle schiuse. In particolar modo, verrà presentato il nuovo programma di volontariato in vista dell’estate 2024, il quale coprirà una vasta area geografica che comprende i golfi di Napoli e Salerno, il litorale Domizio/Flegreo e le coste del Cilento.

Parte dell'incasso sarà devoluto alle associazioni coinvolte per continuare a finanziare le attività di protezione della fauna marina e delle tartarughe.