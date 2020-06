Napoli Expo Art Polis, spazi virtuali al Palazzo delle Arti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Spazi virtuali per la sesta edizione del Napoli Expò Art Polis, che da giugno 2020 fino a gennaio 2021 accompagnerà i visitatori di tutto il mondo in un tour attraverso le sale del secondo piano del Pan/Palazzo delle Arti di Napoli, ricostruite virtualmente in tutti i loro particolari., la rassegna d’arte ideata e curata da Daniela Wollmann con ARCstudio, che da sei anni mostra alla città una viva sintesi delle menti creative made in Naples e che per questo ha aggiornato la tematica dell’edizione 2020. Il tema è La Fenice: Turbamento, Cambiamento, Rinascita.C’è tanta voglia di riscatto in un mondo, quello della cultura, che più di ogni altro ha subito le conseguenze del lockdown. Così 30 artisti si rimettono in gioco con circa 100 opere che saranno visitabili in un tour virtuale delle sale al secondo piano del PAN di Napoli.e sulle pagine social dell’Associazione culturale RivoluzionART/creativiATTIVI, oltre che sulla pagina facebook della rassegna. A corredo della mostra sarà stampato un catalogo con testi critici ditradotti in inglese e in francese che sarà presentato nel mese di luglio in una sede istituzionale.Anche quest’anno il percorso espositivo sarà affiancato dal calendario degli eventi del Salotto “Napoli con...”, voluto a suo tempo, da Luigi Necco e dalla curatrice. In questa edizione gli eventi performativi saranno realizzati in diretta sui canali social dell’associazione culturale promotrice dell’evento e pubblicizzati di settimana in settimana, tra gli ospiti,e altri.Dario Assisi con Riccardo Maria Cipolla, Ciro Balzano, Marco Barone, Riccardo Bochicchio, Gaetano D’Anna, Francesco De Angelis, Frank Dedo, Lorenzo Di Marino, Gennaro Esca, Erasmo Falanga, Claudia Fiorentino, Cica Hay, Ida La Rana, Maria Leone, Mila Maraniello, Giordano Martone, Riccardo Matlakas, Manuela Mazzi, Fabiana Minieri, Doriana Napoli, Simona Occhiuzzi, Francesco Paolantoni, Salvatore Principe, Luana Robazza, Vincenzo Rusiello, Alessandro Sodano, Barbara Spatuzzi, Sandra Statunato, Maria Rosaria Verrone, Antonio Vitale.Per vedere la mostra visita al sito: www.arcstudionet.itoppure alla pagina FB: https://www.facebook.com/danielawollmanncuratrice/