Napoli, al via il festival internazionale di giornalismo civile: ecco il programma completo con gli ospiti

Al via l'ottava edizione di Imbavagliati, Festival Internazionale di Giornalismo Civile, ideato e diretto da Désirée Klain, in programma a Napoli dal 27 al 29 aprile all'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici.

Apre il festival un grande evento internazionale: Stella Moris, l'avvocata e difensore dei diritti umani, moglie di Julian Assange,sarà insignita a Napoli giovedì 27 aprile alle ore 18 (alle 17.30 incontro con la stampa), del “Premio Pimentel Fonseca”. Questo accade proprio a Napoli, prima città in Italia a deliberare al consiglio comunale la cittadinanza onoraria ad Assange, grazie all’intervento degli attivisti di #freeassangenapoli.

Altra notizia l'arrivo a Napoli di Annalisa Savino, la preside fiorentina che difese la Costituzione, riceverà il Premio Pimentel Fonseca - Honoris Causa, la prima onorificenza consegnata in Italia alla Savino. Proprio nei giorni successivi alla Festa della Liberazione.



Durante la seconda giornata l’artista Marisa Laurito, sarà madrina d’eccezione del flash-mob “Spieghiamo la Pace”, nel quale Flavio Lotti, coordinatore nazionale della Tavola della pace, lancerà, in anteprima nazionale ad Imbavagliati, il più grande evento di pace del mondo: la marcia Perugi-Assisi, che si svolgerà il prossimo 21 maggio. La storica bandiera arcobaleno della marcia sarà il potente simbolo dell’iniziativa e, dopo un messaggio di pace di tutti i partecipanti, sarà “spiegata” a Piazza del Plebiscito da giornaliste e attiviste provenienti dall’Iran, l’Afghanistan, l’Ucraina e la Costa D’Avorio.

Infine - sabato 29 aprile - una giornata dedicata a “Mamma Africa”, con un approfondimento sulla drammatica situazione umanitaria e di restrizione violenta della libertà di stampa in Congo e in Somalia e, una riflessione anche sui recenti e drammatici conflitti in Sudan.