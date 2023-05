Festival Italiano della pasticceria nuziale: arriva a Napoli la prima edizione

Sarà piazza del Plebiscito la location del primo “Festival italiano della pasticceria nuziale”, intitolato quest'anno “Dolce Amore”, organizzato da ambasciatori pasticceri dell'eccellenza italiana, con il patrocinio di Regione Campania e del Comune di Napoli. L'appuntamento è per mercoledì 17 maggio alle 19.30, a ingresso libero.

La prima edizione non poteva che essere dedicata al matrimonio napoletano. Gli “ambasciatori Apei” esporranno le loro torte monumentali e faranno dono a tutti i partecipanti di migliaia di cofanetti colmi di dolcezza. Tra i protagonisti dell'evento anche il conduttore e wedding planner Enzo Miccio, che presenterà la sua collezione di abiti da cerimonia e condurrà l'evento insieme a Irene Colombo.

«Sarà un momento particolarmente significativo per Apei, che ha deciso di condividere con il grande pubblico tutte le curiosità e i segreti che gravitano intorno a uno dei riti più importanti per tutti - spiega Iginio Massari, presidente dell'associazione degli ambasciatori pasticceri -. La serata sarà una grande occasione per raccontare da diversi punti di vista il tema del matrimonio, in un connubio perfetto tra il mondo della pasticceria e quello della moda, entrambi rappresentati al livello più alto».