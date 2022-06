Napoli film festival: aperte le iscrizioni al concorso SchermoNapoli Corti

Sono aperte le iscrizioni al concorso SchermoNapoli Corti della 23esima edizione del Napoli Film Festival, diretto da Mario Violini, che si svolgerà dal 26 settembre al 1 ottobre 2022 con proiezioni e incontri all’Istituto Francese di Napoli. Sarà possibile presentare, entro il 19 agosto su FilmFreeway, opere di finzione completate dopo il 1° gennaio 2020 e realizzate da registi o produttori campani e/o ambientate in Campania, la cui durata massima deve essere di 30 minuti, titoli di coda inclusi.

La giuria composta da addetti ai lavori assegnerà il Vesuvio Award al regista della migliore opera e menzioni speciali alle opere, agli autori e ai protagonisti che si sono particolarmente distinti.

«Il festival sta cercando di rinnovarsi per ritrovare il pubblico del passato e andare incontro a nuovi spettatori. Nel 2022 avremo ancora una edizione limitata ad una sola sede ma ciò non andrà a discapito dell’offerta che sarà come sempre ricca di ospiti e film in anteprima con i migliori esordi degli autori campani nella sezione corti», ha spiegato Violini.