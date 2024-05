Napoli, giornata dello Sport in Floridiana con l'olimpionico Patrizio Oliva e Fabiano Santacroce

Venerdì 10 maggio, con l'obiettivo di promuovere la sinergia tra natura e lo sport, la Direzione regionale Musei Campania, in collaborazione con i Comitato Gazebo Verde e Comitato Vivibilità Cittadina, l’Associazione GEA e il Comitato Civico Vomero, presenta la prima edizione della Giornata dello sport in Floridiana. L’iniziativa, che ha il patrocinio della Regione Campania, del Comune di Napoli, della Municipalità V Arenella-Vomero, di ABC Napoli, del Comitato Regionale Fljkam Campania Lotta Olimpica e della FIDAL Comitato Regionale Campania, ha l’obiettivo di diffondere nell’interesse pubblico buone pratiche di tipo sportivo e fisico-motorio all’aria aperta, specialmente tra le fasce giovanili della popolazione metropolitana.

Presenti come testimonial dell’evento Patrizio Oliva, ex campione olimpico e mondiale di pugilato, e Fabiano Santacroce, ex calciatore del Napoli.

La manifestazione, rivolta agli studenti delle scuole medie inferiori del territorio, sarà articolata in due momenti: la mattina nel parco della Villa Floridiana e nel pomeriggio nel Museo Duca di Martina. Il programma della giornata prevede, dalle 09.30 alle 13.00, nel Parco della Villa Floridiana, una maratonina di primavera per gli studenti partecipanti, che saranno impegnati in un percorso di circa 1200 metri, a cura di FIDAL Comitato Regionale Campania e saranno anche allestite “isole di sport”, palestre all’aperto, per la dimostrazione di varie discipline sportive rivolte ai giovani e non solo, coinvolgendo tutte le fasce d’età.

I partecipanti alla maratonina saranno premiati per il Comune di Napoli da Gennaro Esposito, presidente Commissione Sport Comune di Napoli, e da Claudio D’Angelo, assessore allo Sport V Municipalità. Nel corso della mattina ABC, acqua bene comune, sarà presente con gadget e materiale informativo di educazione ambientale per difendere l’acqua fonte di vita per gli esseri umani e la natura. Il servizio di accoglienza e d’ordine sarà curato dei volontari del Centro Pastorale Giovanile Shekinà e dell’associazione ACCSSA.

Le esibizioni sportive dimostrative che coinvolgeranno gli studenti delle scuole presenti saranno: Ginnastica artistica femminile presso il Teatrino di Verzura, a cura del CAG Napoli, Lotta Olimpica presso la Terrazza, a cura del Comitato Regionale Fljkam Campania Lotta Olimpica, Karate e Judo presso la Terrazza, a cura del Gruppo Sportivo FIAMME ORO Polizia di Stato Napoli, Scherma e Chanbarà presso piazzale Museo Duca di Martina, a cura del Club Schermistico Partenopeo ASD, Taijiquan Stile Chen Xiaojia presso il Pratone Centrale, a cura dell’associazione Italy Chen Xiaojia.

Nel pomeriggio, alle 14,30 il programma della giornata proseguirà nel Vestibolo del Museo Duca di Martina, dove si svolgerà un incontro con esperti e rappresentanti delle Istituzioni sul tema “Lo sport nel percorso di formazione dei giovani”.

Dopo i saluti di Ilenia Gradante, funzionario responsabile del Museo Duca di Martina in Villa Floridiana, Clementina Cozzolino, presidente V Municipalità Comune di Napoli, interverranno padre Rosario Accardo, responsabile Settore Sport della Curia di Napoli, Sandro Cuomo, campione olimpico di scherma, Franco Di Stasio, presidente IASMED e docente di Master dello Sport dell’Università di Chieti, Emanuela Ferrante, assessore allo Sport Comune di Napoli, Daniela Paparella, dirigente scolastico Liceo Classico “Adolfo Pansini”, Margherita Siniscalchi, presidente Commissione Scuola, Sport e Politiche Giovanili della V Municipalità Comune di Napoli, Maura Striano, assessore all’Istruzione Comune di Napoli. Modera l’incontro Gennaro Esposito, presidente Commissione Sport Comune di Napoli.