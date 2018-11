Napoli, in Floridiana le pratiche per raggiungere il benessere di corpo e mente

Lunedì 5 Novembre 2018, 13:40

Oramai da tempo il Museo della ceramica duca di Martina (in Villa Floridiana, a via Cimarosa) apre le porte a attività di vario tipo, che comprendono sempre visite e incontri volti a illustrare le collezioni che custodisce, ma anche corsi dedicati alla conoscenza del tè o lezioni di pratiche volte al benessere psicofisico. A questo proposito, ne sono in programma alcune, rivolte sia agli adulti sia ai bambini, che vanno dallo yoga al taijiquan, al gyrokinesis. Ma procediamo con ordine, a partire da questo fine settimana che vedrà i più imminenti appuntamenti di tutte e tre le discipline.Si comincia venerdì (il giorno 9, alle 16; il corso proseguirà tutti i venerdì alla stessa ora fino a maggio; per prenotare, i numeri 081/7690948 e 338/2436216) con il ciclo di taijiquan gestito in collaborazione con l’associazione “Tuhe”, che si occupa di tenere le lezioni, ospitate nella sezione di arte orientale del museo.Il taijiquan è un’antica disciplina cinese che coniuga i “principi delle arti marziali con le tecniche di lunga vita, e insieme è espressione artistica e filosofica”. I movimenti fluidi e circolari comprendono forme a mani nude o con le armi, esercizi del "Bozzolo di seta" (che sviluppano la forza) o quelli per l’allineamento posturale e l’equilibrio: il "Palo eretto" si pratica da soli, la “Spinta con le mani” in coppia.Sabato 10 è la volta dei bambini, che verranno iniziati allo yoga (per le prenotazioni, ulteriori dettagli e date, contattare la mail whitecloudstudionapoli@gmail.com o il numero 339/2851128): il progetto, curato dall’APD “White Cloud Studio Napoli”, avvicina i più piccoli adoperando gli stessi strumenti dello yoga per adulti, ovviamente adattati alla giovane età dei partecipanti, e dunque con tempi e modalità differenti. I bambini tra i 6 e i 10 anni, allora, potranno potenziare i processi di apprendimento e l’autostima, e acquisire un equilibrio che li aiuti a vivere con serenità eventuali disagi e difficoltà della loro quotidianità; il tutto, amplificando anche flessibilità e creatività, attraverso un approccio giocoso.L’ultima tappa di questo fine settimana è domenica 11 e è dedicata al gyrokinesis (appuntamenti mensili sino a giugno, sempre alle 11; per le prenotazioni, il 349/1037633) – attività adatta a tutti, che coniuga ancora una volta il benessere fisico con quello interiore. Non solo, il metodo unisce infatti anche i principi di più discipline – così da proporre un approccio che coniughi yoga e danza, nuoto e taijiquan. Il risultato è che il corpo diventa più flessibile e si allunga, la muscolatura viene potenziata; inoltre, la sua pratica stimola la circolazione, sviluppa la coordinazione, disintossica l’organismo. Se non si raggiunge il benessere così, è un problema.Di regola, la partecipazione ai corsi è gratuita, facendo l’ingresso ridotto al museo; ma meglio sempre sincerarsi dei dettagli di ogni appuntamento.