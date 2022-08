Napoli, i prossimi appuntamenti di «Estate a Corte» la rassegna organizzata da Foqus

I prossimi appuntamenti di Estate a Corte, la rassegna organizzata da Foqus Fondazione Quartieri Spagnoli di Napoli, in collaborazione con Quore e il sostegno della Regione Campania, sono i seguenti: Domenica 7 e Lunedì 8 agosto – Dune (USA/Canada, 2021, 155’) di Denis Villeneuve con Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Stephen McKinley Henderson, Zendaya, Chen Chang, Sharon Duncan-Brewster. 6 Oscar 2022 (fotografia, montaggio), 10 nomination Oscar 2022 (film, sceneggiatura non originale), 1 Golden Globe 2022, 3 nomination Golden Globe 2022 (film drammatico, regia), 5 Premi Bafta 2022 (fotografia), 11 nomination Premi BAFTA 2022 (film, sceneggiatura non originale, montaggio), nomination David di Donatello 2022.

Martedì 9 agosto – Drive my car (Doraibu mai kâ) (Giappone, 2021, 179’) di Ryûsuke Hamaguchi con Hidetoshi Nishijima, Tôko Miura, Reika Kirishima, Masaki Okada, Perry Dizon. Premio per la miglior sceneggiatura al 74° Festival di Cannes (2021), 1 Oscar 2022 (film internazionale), 4 nomination Oscar 2022 (film, regia, sceneggiatura non originale), Golden Globe 2022, Premio Bafta 2022, 3 nomination Bafta 2022 (regia, sceneggiatura non originale), nomination David di Donatello 2022, nomination Premio César 2022.

Mercoledì 10 agosto – È andato tutto bene (Tout s’est bien passé) (Francia/Belgio, 2021, 113’) di François Ozon con Sophie Marceau (nomination Lumiere Award 2022), André Dussollier (nomination Lumiere Award 2022), Géraldine Pailhas, Charlotte Rampling, Éric Caravaca, Hanna Schygulla, Grégory Gadebois, Jacques Nolot. In concorso al 74° Festival di Cannes (2021), 2 nomination Lumiere Awards 2022. Giovedì 11 agosto ci sarà Al cento per cento (Full Time) (Francia, 2021, 85′) di Eric Gravel con Laure Calamy, Anne Suarez, Geneviève Mnich, Nolan Arizmendi, Sasha Lemaitre Cremaschi.

Venerdì 12 agosto – Il collezionista di carte (The Card Counter) (USA/UK/Cina/Svezia, 2021, 112’) di Paul Schrader con Oscar Isaac, Tiffany Haddish, Tye Sheridan, Willem Dafoe, Ekaterina Baker, Marlon Hayes, Billy Slaughter, Joel Michaely, Amye Gousset. In concorso alla 78ma Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia (2021), Nomination National Board 2022. Sabato 13 agosto – Spencer (UK/Germania/USA/Cile, 2021, 117’) di Pablo Larraín con Kristen Stewart (nomination Oscar 2022, nomination Golden Globe 2022), Timothy Spall, Jack Nielen, Freddie Spry, Jack Farthing, Sean Harris, Stella Gonet, Richard Sammel, Sally Hawkins. 1 nomination Oscar 2022, 1 nomination Golden Globe 2022.

La manifestazione, curata dal direttore artistico Pietro Pizzimento, in collaborazione con Fabio Gargano e Gaetano Di Vaio, si svolge nella Corte dell’Arte di Foqus (via Portacarrese a Montecalvario, 69), la Fondazione impegnata in un progetto di rigenerazione urbana per contrastare il fenomeno dell’emarginazione e favorire lo sviluppo socio-economico dei Quartieri Spagnoli e della città.