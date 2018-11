Napoli, foto a una paella e si vince un viaggio a Barcellona

Venerdì 2 Novembre 2018, 15:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dall’idea di due cugini, Stefano e Giorgio, nel dicembre 2017 nasce a Napoli Iberico-Taberna Española, un luogo accogliente dove è possibile gustare della buona cucina iberica, immersi in un’atmosfera tipicamente spagnola.Stefano è lo spirito pratico e imprenditoriale del duo, mentre Giorgio è l’anima creativa, lo chef dell’attività. Il primo viene da una precedente esperienza come titolare di un’attività, il secondo ha militato per anni nelle cucine di importanti ristoranti spagnoli. Ad un certo punto della loro carriera hanno deciso di unire le forze e le competenze per dare vita ad un’attività tutta loro. L’attenzione ai dettagli, sia nella struttura che in cucina, fa si che i clienti godano di una vera e propria esperienza culinaria, scoprendo qui in Italia un pezzo di Spagna.Da Iberico è possibile gustare piatti tipici della tradizione spagnola, tra cui un’ampia scelta di tapas e frituras oltre a diverse varianti di paella: valenciana, de mariscos, de carne, negro de sepia e tanto altro. Per i clienti più desiderosi di provare proprio tutto la taverna offre dei menu degustación a scelta, che comprendono le portate più gustose e imperdibili.Ma Iberico non è solo cucina spagnola. Per premiare i clienti più social ha, infatti, realizzato un divertente contest su Instagram che permetterà ai più fortunati di vincere un viaggio in Spagna. Partecipare è semplice: dal 15 settembre al 15 dicembre 2018 potrete scattare la foto di una paella, pubblicarla su Instagram, e dopo aver messo il like alla pagina di Iberico, taggarla. L’utente che otterrà più like al proprio post sarà proclamato vincitore. In caso di parità ci sarà un sorteggio. In palio un volo classe economy e un soggiorno per due persone per due notti presso un hotel 3 o 4 stelle a Barcellona.Iberico-Taberna EspañolaTraversa privata Sanseverino 10, Arenella, Napoliaperto dal martedì alla domenica081 1825 6891