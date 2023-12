Napoli, Galleria Navarra presenta il calendario gastronomico delle feste: 3 appuntamenti, tra tradizione e divertimento

Galleria Navarra, ristorante pizzeria e cocktail bar nel cuore di Napoli, presenta il calendario gastronomico del feste e invita la città al primo evento in programma: il brunch della Vigilia, tra musica, cibo e arte, per brindare tutti insieme.

Il 24 dicembre, Galleria Navarra diventa palcoscenico di un dj set non stop: dalle 10 alle 18, nel giardino, la musica di dj Sasà Scontrino farà da sottofondo alla degustazione del brunch, pensato per l’occasione dagli chef Alexander Vollaro e Antonio Sorrentino.

Un momento per brindare insieme al Natale con i signature drink di Galleria Navarra, accompagnati dalle creazioni gastronomiche degli chef: taglieri di salumi e formaggi, dolci della tradizione natalizia napoletana e il panettone artigianale.

Il 25 dicembre, invece, ad aprire il pranzo di Natale a Galleria Navarra, c’è l’aperitivo a base di Valdobbiadene. Due i menù proposti dagli chef, che raccontano la tradizione gastronomica delle feste: il menù di mare e il menù di terra (45 € p.p.- vino escluso).

La proposta di mare è a base di insalata di mare e salmone, spaghetti alle vongole veraci e l’immancabile fritto con baccalà e calamari. Per chi ama i sapori della cucina di terra, la proposta in menù prevede pizza di scarole, ravioli capresi e roastbeef in crosta con broccoli dei Camaldoli. Il pranzo si conclude con l’apertura del panettone artigianale di Galleria Navarra e con i dolci tipici del natale napoletano: gli struffoli.

Il 31 dicembre, infine, flûte di champagne e un menu a base di pescato fresco sono i protagonisti del Cenone di Capodanno di Galleria Navarra (95 € p.p.

vino escluso). La serata inizia con un aperitivo in giardino con caviale e salmone e prosegue nelle sale della Galleria con il centrotavola della tradizione: pizza di scarole alla monachina, frittella di baccalà su crema di papaccelle, insalata di rinforzo e carciofi indorati e fritti. A seguire, il primo con il pacchero di Gragnano ai frutti di mare e gamberone di Mazzara. Il secondo, invece, prevede branzino agli agrumi con patate novelle.

Si brinda poi al nuovo anno con fiumi di Champagne, degustando i dolci tipici della tradizione napoletana e il panettone firmato Galleria Navarra, realizzato artigianalmente su ricetta degli chef.

Un programma di appuntamenti per celebrare le feste con lo stile e la firma di Galleria Navarra, tra allure e tradizione.