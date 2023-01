Napoli, celebrazione della Giornata della memoria al teatro Trianon a conclusione del progetto #CriticaMente

Anche quest'anno la Fondazione Valenzi organizza la celebrazione del Giorno della Memoria al teatro Trianon di Napoli che si terrà giovedì 26 gennaio dalle ore 9.30.

L’iniziativa sarà anche l'evento conclusivo del progetto #CriticaMente che ha visto il coinvolgimento di decine di scuole della Regione Campania e che ha avuto come focus la lotta alle discriminazioni e ai linguaggi di odio sui social network.



Un incontro pubblico per affrontare il tema dell’odio razziale, dell’antisemitismo e delle discriminazioni, non solo in un’ottica storica, come esercizio di memoria necessario a comprendere e non commettere gli errori del passato, ma anche in chiave attuale, nel tentativo di analizzare il presente e la sua complessità.

Durante l'evento ci saranno anche la restituzione dei risultati complessivi della ricerca sociologica che ha visto coinvolti molti istituti aderenti al progetto e la premiazione degli elaborati prodotti dagli studenti in occasione del secondo concorso Open School Contest del progetto.



All'incontro parteciperanno oltre ai rappresentanti della Fondazione Valenzi e agli operatori del progetto, Roberto Modiano della comunità ebraica di Napoli, i rappresentanti dell'Osservatorio Giovani dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e personalità del mondo dello spettacolo, in particolare l'attore Patrizio Rispo e il musicista Andrea Tartaglia.